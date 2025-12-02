AJet, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a direkt uçuşlarını başlattı. Seferler, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapılacak.

AJet, Orta Doğu'nun önemli kentlerinden, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a İstanbul'dan direkt seferlere başladı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'na direkt düzenlenen ilk sefer bugün gerçekleştirildi.

2 SAATE YAKIN SÜRÜYOR

Uçuş, yaklaşık 1 saat 45 dakika sürdü. Uçak, Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'nda törenle karşılandı. Törene, AJet ve havalimanı üst yönetimi katıldı.

Daha önce Ankara ve Adana'dan Beyrut'a seferler düzenleyen AJet, artık haftanın her günü İstanbul'dan da Beyrut'a karşılıklı seferler gerçekleştirecek.

TURİZM VE TİCARETE KATKI HEDEFLENİYOR

Köklü tarihi, çok kültürlü yapısı ve zengin mutfağıyla dikkati çeken Beyrut'a başlatılan bu yeni hat ile AJet, Avrupa, Orta Doğu, Orta Asya ve Kuzey Afrika'daki uçuş ağını genişletmeye devam ediyor.

Yeni hattın, Türkiye ile Lübnan arasındaki turizm ve ticaret potansiyelinin gelişimine katkı sağlaması hedefleniyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası