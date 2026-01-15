Ekrem İmamoğlu'nun, üniversite diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı davanın duruşması sırasında CHP'liler ile jandarma personeli arasında yaşanan gerilimin etkisi sürüyor. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP'li yöneticilerin jandarmaya yönelik hakaretlerine tepki gösterdi. Çelik "Saldırganlık bir siyaset biçimi ya da muhalefet tarzı değildir. Bu şekilde hareket edenlere cevapları siyaset ve hukuk yoluyla muhakkak verilecektir" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP yöneticilerinin sistematik bir şekilde yargı mensuplarını ve güvenlik güçlerini hedef almasının kabul edilemeyeceğini belirterek, "Saldırganlık bir siyaset biçimi ya da muhalefet tarzı değildir. Bu şekilde hareket edenlere cevapları siyaset ve hukuk yoluyla muhakkak verilecektir." ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten jandarmaya hakaret eden CHP'lilere sert tepki

Çelik, NSosyal hesabından bazı CHP'li yöneticilerin Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde jandarma personeline hakaret etmesine ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"CHP yöneticilerinin sistematik bir şekilde yargı mensuplarını ve güvenlik güçlerini hedef alması kabul edilemez. Bu çirkin davranışları ve sözleri kınıyoruz. Eleştiri siyasetin konusudur ama hakaret ve hedef gösterme siyaset değil, saldırganlıktır. Saldırganlık bir siyaset biçimi ya da muhalefet tarzı değildir. Bu şekilde hareket edenlere cevapları siyaset ve hukuk yoluyla muhakkak verilecektir."

Haberle İlgili Daha Fazlası