Akıllara durgunluk veren anlar! Okul bahçesindeki obruğa hafriyat kamyonu devrildi
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Editör: Ayşe Nur Başol / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Editör: Ayşe Nur Başol / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Batman’da okul bahçesinde oluşan 5 metre derinliğinde obruğu doldurmak için gelen hafriyat obruğun içine devrildi. Korku dolu anların yaşandığı bölgede çocukların olmaması ise olası bir faciayı önledi.
Batman Anadolu Lisesi bahçesinde 5 metre derinliğinde 10 metre uzunluğunda obruk oluştu. Bahçedeki çok sayıda ağaç obruğa devrildi. Okul idaresi tarafından alınan güvenlik önlemlerinin ardından dolgu çalışması başlatıldı.
Obruğu doldurmak için hafriyat taşıyan kamyon, hafriyat boşaltımı sırasında obruğa devrildi. Kaza sırasında okulda öğrenci olmaması olası faciayı önledi. Olay yerine çağrılan vinç ve kepçeler yardımı ile hafriyat kamyonu düştüğü obruktan uzun uğraşlar sonucu çıkarıldı.
Gerekli önlemlerin ardından obruğu doldurma çalışmalarına devam edildi. Obruğun oluşum nedeni araştırılıyor.