Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Akraba kavgasında kan aktı: 2 kişi canından oldu

Akraba kavgasında kan aktı: 2 kişi canından oldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Akraba kavgasında kan aktı: 2 kişi canından oldu
Battalgazi, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde bir düğünde akraba olan husumetli iki aile arasında çıkan kavgada yaralanan 32 yaşındaki askeri personel 5 günlük hayat mücadelesini kaybetti.

20 Haziran Perşembe saat 20.15 sıralarında Battalgazi ilçesi Bulgurlu Mahallesi’nde meydana gelen olayda, İnönü Üniversitesi yakınlarındaki bir düğün salonunda düzenlenen düğün törenine katılan ve akraba olan husumetli iki aile üyeleri arasında çıkan silahlı kavgada vurulan baba Abdullah Kazıcı (53) ile oğlu Aydın Kazıcı (32) Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırılmış, baba aynı gün hayatını kaybetmişti.

Hastanede tedavisine devam edilen askeri personel olduğu belirtilen Aydın Kazıcı 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. R.K., A.K., M.K. ve M.K. gözaltına alınırken R.K. tutuklanmış, diğer 3 zanlı ise adli kontrol şartı ve yurtdışı çıkış yasağı ile serbest bırakılmıştı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Fransa'da Kylian Mbappe, sarı kart görmesi halinde cezalı olacakKonserde zor anlar: Taylor Swift şarkı söylerken böcek yuttu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Van Gölü'nde kaybolan gençten 6 gündür iz yok - GündemVan Gölü'nde kaybolan gençten 6 gündür iz yokBahar Çiftçi'nin ölümünün ardından komşuları isyan etti: Acil çözüm istiyoruz - GündemBahar Çiftçi'nin ölümünün ardından komşuları isyan ettiHastanede 'kuğu' ile dolandırıcılık skandalı! Doktor ve mümessillerin kirli oyunu deşifre oldu - GündemHastanede 'kuğu' ile dolandırıcılık skandalı!Beykoz'da İETT otobüsü yandı: Yolcular tahliye edildi - GündemBeykoz'da İETT otobüsü yandı: Yolcular tahliye edildiOtomobil tarlaya uçtu, 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti - GündemOtomobil tarlaya uçtu, 25 yaşındaki genç hayatını kaybettiÜmmü Döğer'i evinin önünde kurşun yağmuruna dizdiler! Cenazede kahreden anlar... - GündemÜmmü Döğer'i evinin önünde kurşun yağmuruna dizdiler!
Sonraki Haber Yükleniyor...