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    • Akraba kavgasında yine kan aktı: Yaralılar var

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Adana, Haber

    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Adana'da akrabalar arasındaki kavga kanlı bitti. Husumetli olduğu iddia edilen iki grup birbirlerine pompalı tüfek ve tabancayla ateş açtı, 6 kişi yaralandı, bir kişi gözaltına alındı.

    Olay Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, akraba olan husumetli iki grup arasındaki tartışma kavgaya dönüştü.

    Bu sırada pompalı tüfek ve tabancayla ateş açılması sonucu A.Ö.(75), M.Ö.(29), M.D.(26) ve A.Ö.(19) ile isimleri henüz tespit edilemeyen 2 kişi yaralandı.

    Akraba kavgasında yine kan aktı: Yaralılar var

    Yaralılar, ihbar üzerine sevk edilen ambulanslarla Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Yüreğir ve Seyhan Devlet hastanelerine kaldırıldı.

    Akraba kavgasında yine kan aktı: Yaralılar var

    GÖZALTINA ALINDI

    Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, kavgaya karıştığı değerlendirilen A.Ö'yü gözaltına aldı. Ekipler, çevrede yaptıkları araştırmada bazı evlerin ve araçların camlarına kurşun isabet ettiğini tespit etti.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Adana
    Haberler > Gündem > Akraba kavgasında yine kan aktı: Yaralılar var
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