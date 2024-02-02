Afad ve Kandilli'den peş peşe açıklamalar: Adana'da korkutan deprem
Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Güncel Haberleri / Türkiye Gazetesi
AFAD, Adana'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saimbeyli merkezli deprem saat 22.06'da gerçekleşti. Kandilli ise depremin büyüklüğünü 3.6 olarak kaydetti.
6 Şubat deprem felaketinin yıldönümüne sayılı günler kala meydana gelen artçı sarsıntılar korku ve paniğe neden oluyor. Adana da saat 22.06'da bir deprem meydana geldi.
AFAD, Saimbeyli merkezli depremin büyüklüğünü 3.9, derinliğini ise 6.98 kilometre olarak kaydedildi.
KANDİLLİ'DEN DEPREM PAYLAŞIMI
Kandilli Rasathanesi ise deprem ile ilgili verdiği bilgilerde, büyüklüğü 3.6, derinliği ise 5 kilometre olarak bildirdi.
Düzenleyen: Çağla Çağlar - Güncel
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi