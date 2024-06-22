Akrabaları e-devletten çıkarmak gündem oldu... DMM'den açıklama geldi
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Kurban Bayramı'nda sosyal medyada çok konuşulan akraba diyalogları sonrasında istenmeyen akrabaları e-devletten çıkarılabileceğine ilişkin iddialar gündem oldu. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM), söz konusu iddialara ilişkin açıklama geldi.
Kurban Bayramı ile akraba ilişkileri yeniden gündeme geldi. Sosyal medyada bazı hesaplar istenmeyen akrabaların e-devlet üzerinden çıkarılabileceğine ilişkin paylaşımlar yapılmaya başlandı. Söz konusu iddialara ilişkin İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) açıklama yaptı.
DMM, "Akrabalarınızı, e-Devlet üzerinden akrabalıktan çıkarabilirsiniz" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.
X hesabından, bazı sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlara ilişkin açıklama yapan DMM, Türkiye'nin dijital platformu e-Devlet Kapısı'nda, "Akraba İlişiği Kesme İşlemleri" gibi bir hizmetin bulunmadığı anımsattı.
Açıklamada, "Bahse konu iddialara dayanak olarak gösterilen ekran görüntüleri, e-Devlet Kapısı'ndaki bir hizmete ait değildir. Görüntüler, dijital ortamda manipülasyon amaçlı hazırlanmıştır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı