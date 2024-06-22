Akrabaları e-devletten çıkarmak gündem oldu... DMM'den açıklama geldi

Kurban Bayramı'nda sosyal medyada çok konuşulan akraba diyalogları sonrasında istenmeyen akrabaları e-devletten çıkarılabileceğine ilişkin iddialar gündem oldu. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM), söz konusu iddialara ilişkin açıklama geldi.

Yeni uygulama ile beraber "kaza tespit tutanağı" artık e- Devlet aracılığıyla yapılabilecek

Yeni uygulama ile beraber "kaza tespit tutanağı" artık e- Devlet aracılığıyla yapılabilecek

Kurban Bayramı ile akraba ilişkileri yeniden gündeme geldi. Sosyal medyada bazı hesaplar istenmeyen akrabaların e-devlet üzerinden çıkarılabileceğine ilişkin paylaşımlar yapılmaya başlandı. Söz konusu iddialara ilişkin İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) açıklama yaptı.

DMM, "Akrabalarınızı, e-Devlet üzerinden akrabalıktan çıkarabilirsiniz" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

X hesabından, bazı sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlara ilişkin açıklama yapan DMM, Türkiye'nin dijital platformu e-Devlet Kapısı'nda, "Akraba İlişiği Kesme İşlemleri" gibi bir hizmetin bulunmadığı anımsattı.

Açıklamada, "Bahse konu iddialara dayanak olarak gösterilen ekran görüntüleri, e-Devlet Kapısı'ndaki bir hizmete ait değildir. Görüntüler, dijital ortamda manipülasyon amaçlı hazırlanmıştır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz." ifadelerine yer verildi.