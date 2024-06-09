Alacak verecek kavgası meydan savaşına döndü!

Eskişehir'de alacak verecek meselesi yüzünden iki akraba grubu arasında kavga çıktı. Sokak ortasında başlayan kavgada sopalar havada uçuştu. Meydan savaşını aratmayan olay, bir emekli polisin hava ateş açmasıyla nihayet son buldu.

Dün öğle saatlerinde Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi Paşasoylu Sokak’ta iki grup arasında sopalı silahlı kavga çıktı. İddialara göre, kavganın alacak verecek meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen olaya emekli bir polis müdahale etti.

Grupların birbirine sopalarla ve yumruklarla saldırdığı kavgada, 1 şahsın elindeki tabanca dikkat çekti.

HAVA ATEŞ AÇTI KAVGAYA SON VERDİ

Birbirine sopalarla ve yumruklarla saldıran 2 grubun kavgası, olaya dışarıdan dahil olan ve emekli polis memuru olduğu iddia edilen bir kişinin havaya ateş etmesiyle sona erdi. Emekli polis memuru olduğu iddia edilen kişi, kavga eden şahsın elindeki tabancayı aldı.

Olay anları çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.