Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Alacak verecek kavgası meydan savaşına döndü!

Alacak verecek kavgası meydan savaşına döndü!

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Eskişehir'de alacak verecek meselesi yüzünden iki akraba grubu arasında kavga çıktı. Sokak ortasında başlayan kavgada sopalar havada uçuştu. Meydan savaşını aratmayan olay, bir emekli polisin hava ateş açmasıyla nihayet son buldu.

Dün öğle saatlerinde Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi Paşasoylu Sokak’ta iki grup arasında sopalı silahlı kavga çıktı. İddialara göre, kavganın alacak verecek meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen olaya emekli bir polis müdahale etti.

Grupların birbirine sopalarla ve yumruklarla saldırdığı kavgada, 1 şahsın elindeki tabanca dikkat çekti.

HAVA ATEŞ AÇTI KAVGAYA SON VERDİ

Birbirine sopalarla ve yumruklarla saldıran 2 grubun kavgası, olaya dışarıdan dahil olan ve emekli polis memuru olduğu iddia edilen bir kişinin havaya ateş etmesiyle sona erdi. Emekli polis memuru olduğu iddia edilen kişi, kavga eden şahsın elindeki tabancayı aldı.
Olay anları çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Galatasaray'dan Aziz Yıldırım'a 'Sinek İkili' cevabıKilometrelerce geri geri gitti, görenleri şaşkına çevirdi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Endonezya'da kaybolan kadın 5 metrelik pitonun midesinden çıktı - GündemMidesinden güçlükle çıkarıldıKahramanmaraş yine sallandı! Naci Görür'den kritik 'stres transferi' açıklaması - GündemKahramanmaraş sallandı! Naci Görür'den yeni açıklamaKayseri'de dehşet olay! Süt dolu kovaya düşen bebek boğuldu - GündemSüt dolu kovaya düşen bebek boğulduİstanbul'un göbeğinde yaban domuzu görüldü! - Gündemİstanbul'un göbeğinde yaban domuzu görüldü!Kartal'da seyir halinde akılalmaz magandalık... Sebebi pes dedirtti! - GündemKartal'da seyir halinde akılalmaz magandalıkCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ı andı - GündemCumhurbaşkanı Erdoğan şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ı andı
Sonraki Haber Yükleniyor...