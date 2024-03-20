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Haberler > Gündem > Ali Haydar yaban hayatı kurutmuş! Anadolu kaplanının neslini de o tüketti

Ali Haydar yaban hayatı kurutmuş! Anadolu kaplanının neslini de o tüketti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ali Haydar yaban hayatı kurutmuş! Anadolu kaplanının neslini de o tüketti

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

30 ülkede yüzlerce hayvanı avlayan iş adamı, bunların içini doldurup kaçak müzede sergiledi. Ali Haydar Üstay leopar, bizon, kutup ayısı, timsah ve jaguar gibi koruma altındaki hayvanları özellikle avladı. Çizgili geyik vurabilmek için iki hafta ağaçta yaşamayı göze alan iş adamı, içini doldurduğu ya da dişlerini aldığı hayvanları müzesinde sergiledi. Polis ele geçirdiği 396 parçayı Millî Parklar Genel Müdürlüğüne teslim edecek. Ali Haydar Üstay’ın, son Anadolu kaplanını Hakkâri’de öldürdüğü, derisini de sergilediği ortaya çıktı.

SADIK KAHRAMAN İHA - İstanbul’da kaçak hayvan müzesinde piyasa değeri 75 milyon lirayı bulan kutup ayısı, timsah, aslan, çita, bizon gibi çok sayıda vahşi hayvanın tahniti ele geçirildi. 

İstanbul’un Sarıyer ve Arnavutköy ilçelerinde kaçakçılık polisinin yaptığı operasyonda, koruma altındaki yabani hayvanlara ait 396 tahnite el konuldu. Öldürülmüş yabani hayvanların dolgusunu süs eşyası olarak sergileyen ve bunun ticaretini yapan bir kişi olduğu ihbarı üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri, Ali Haydar Üstay’ı gözaltına aldı.

Ali Haydar yaban hayatı kurutmuş! Anadolu kaplanının neslini de o tüketti - 1. Resim

Adreslerde yapılan aramalarda ise piyasa değeri yaklaşık 75 milyon lirayı bulan aralarında geyik, Amerika antilobu, bizon, jaguar, timsah ve ayı ile dağ keçisi tahnitinin de bulunduğu çeşitli türde yüzlerce dolgu hayvan tahniti ele geçirildi.

Ali Haydar yaban hayatı kurutmuş! Anadolu kaplanının neslini de o tüketti - 2. Resim

Bulunan tahnitler profesyonel avcı olan Üstay tarafından 30’u aşkın ülkede avlanan hayvanlardan oluşurken, şüphelinin Türkiye’deki son Anadolu kaplanını da Hakkâri’de vurup öldürdüğü, derisini de sergilediği belirlendi. Adreslerdeki aramalarda farklı türde hayvanlara ait ele geçirilen materyaller Doğa ve Millî Parklar Genel Müdürlüğü yetkililerine teslim edileceği öğrenildi. 

Ali Haydar yaban hayatı kurutmuş! Anadolu kaplanının neslini de o tüketti - 3. Resim

AVCILIĞIN DOZUNU KAÇIRINCA BAŞLAMIŞ!

Zevk için öldürdüğü hayvanlardan müze yapan Ali Haydar Üstay daha önce verdiği bir röportajda şöyle demişti:

Ali Haydar yaban hayatı kurutmuş! Anadolu kaplanının neslini de o tüketti - 4. Resim

"Avcılığın dozunu kaçırdığımız dönemlerde önce postlarını biriktirmeye başlamıştım. Daha sonra ‘Başını dolduralım da saklayalım’ dedik. Son aşamada ‘Neden tamamını doldurtmuyorum ki!’ diye kendimi sorguladım. Tabii bu arada ‘Bunları nerede saklayacağım?’ sorusuna da bir cevap vermek lazımdı. Durusu Park’ta var olan kuleyi müze hâline getirdim. O kuleyi rahmetli Nebil H. yaptırmıştı. Kendisi Mersinliydi. Ben bu kuleyi ilk gördüğümde gülmüştüm. Sonra sahibi oldum. İnsan temkinli olmalı neyin nasıl olacağını bilemiyoruz."

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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