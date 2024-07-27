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Alkolik Avrupa'ya DSÖ uyarısı! Bizde olsa 'irtica' derlerdi

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Alkolik Avrupa&#039;ya DSÖ uyarısı! Bizde olsa &#039;irtica&#039; derlerdi

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Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa’daki alkol tüketiminin azaltılması için acil eylem çağrısı yaptı. Kıtada yılda kişi başına 9,2 litre alkol tüketiliyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), alkol tüketiminde en üst sıralarda yer alan Avrupa’daki gidişatı durdurmak için acil eylem çağrısında bulundu.

DSÖ’nün Avrupa’daki alkol tüketimine ilişkin raporuna göre alkol, Avrupa’da en büyük ölüm sebeplerinden biri. Avrupa’da her gün 2 bin 200, yılda yaklaşık 800 bin kişi alkole bağlı sebeplerden ölürken bu sayı bölgedeki toplam ölümlerin neredeyse yüzde 9’unu oluşturuyor.

Alkol tüketiminin aile içi şiddet, kazalar ve ruh sağlığı problemleri de dâhil büyük etkileri bulunuyor. Sağlık risklerine rağmen Avrupalılar, yılda ortalama 9,2 litrelik alkol tüketimiyle dünyada başı çekiyor.

DSÖ’nün son verilerine göre erkekler kadınlardan yaklaşık 4 kat daha fazla içki içiyor. Avrupa’da her 3 yetişkinden 2’si içki içerken, her 10 yetişkinden biri alkolik sayılıyor. Doktorlara göre alkol tüketimi kalp-damar hastalığına, kansere ve karaciğer sirozuna yol açıyor. Ancak Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde 10 yılı aşkın süredir alkol tüketiminde herhangi bir azalma görülmüyor.

HEDEF TÜRKİYE SAYESİNDE TUTTU

DSÖ, 2025’e kadar Avrupa’daki alkol tüketimini sınırlamak için harekete geçme çağrısı yapıyor. Çoğu Avrupa ülkesi, DSÖ’nün alkol vergilerinin artırılması, reklamlarının kısıtlanması ve erişilebilirliğin azaltılması gibi tavsiyelerine uymuyor. Raporda, DSÖ’nün alkol tüketimini azaltma hedeflerine Rusya, Ukrayna ve Türkiye gibi ülkelerin alkolden aldığı vergileri artırıp, erişilebilirliği azaltması sayesinde ulaştığı tespiti yer alıyor.

Düzenleyen:  - Gündem
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