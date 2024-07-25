Ankara ve Gümüşhane'de kan donduran görüntüler! Biri silah biri bıçakla dehşet saçtı... Ölü ve yaralılar var

Düzenleyen: Baki Sancak / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 25 Temmuz 2024 23:05 - Güncelleme: 25 Temmuz 2024 23:23 - Güncelleme:

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Ankara ve Gümüşhane'de cinnet getiren iki şahıs dehşet saçtı! Mamak'ta bir kız tartıştığı annesini defalarca bıçakladı, Kelkit de ise bir şahıs silahla 3 kişiyi vurdu. Her iki olayda toplam 2 kişi yaralandı, 2 kişi ise öldü.

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