Ankara ve Gümüşhane'de kan donduran görüntüler! Biri silah biri bıçakla dehşet saçtı... Ölü ve yaralılar var
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Ankara ve Gümüşhane'de cinnet getiren iki şahıs dehşet saçtı! Mamak'ta bir kız tartıştığı annesini defalarca bıçakladı, Kelkit de ise bir şahıs silahla 3 kişiyi vurdu. Her iki olayda toplam 2 kişi yaralandı, 2 kişi ise öldü.
Türkiye Ankara'da cinnet getiren kızın görüntüleriyle sarsıldı! Annesiyle balkonda tartışan bir kız bıçağa sarıldı. Annesini defalarca bıçaklayan kızın görüntüleri kan dondurdu. Bir diğer cinnet haberi ise Gümüşhane'den geldi. Bir şahıs silahla 3 kişiyi vurdu.
ANKARA'DA DEHŞET GÖRÜNTÜLER
Başkent Ankara'nın Mamak ilçesinde ruhsal problemleri olan D.K. isimli bir kız, balkonda tartıştığı annesini defalarca bıçakladı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Olayda hafif yaralanan Z.K. ambulansla hastaneye sevk edilirken, şüpheli D.K. gözaltına alındı.
GÜMÜŞHANE'DE AKRABALARINA KURŞUN YAĞDIRDI
Gümüşhane'de ise cinnet getiren Ü.Y., akrabalarına kurşun yağdırdı. Kelkit ilçesi Alacat köyünde meydana gelen olayda Nurten Yapıcıoğlu (55), Ali Yapıcıoğlu (25) ve Kadir Yapıcıoğlu'nu (22) silahla vuruldu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Nurten Yapıcıoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.
Kurşunların hedefi olan Ali Yapıcıoğlu ve Kadir Yapıcıoğlu ise ağır yaralı olarak Kelkit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Ali Yapıcıoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, Kadir Yapıcıoğlu ise Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Her iki olayda güvenlik birimleri inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı