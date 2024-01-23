Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Seçim
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Ankara'da DEAŞ'a operasyon: 4 kişi gözaltına alındı

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında DEAŞ Silahlı Terör Örgütü'ne mensup 4 kişi eş zamanlı olarak gözaltına alındı.

    Ankara&#039;da DEAŞ&#039;a operasyon: 4 kişi gözaltına alındı
    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında verilen talimatlara istinaden; DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde yer alarak örgütsel faaliyetlerde bulunduklarına dair deliller elde edilen 4 şüphelinin, Ankara ilinde eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.

    Ayrıntılar geliyor...

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Haberler > Gündem > Ankara'da DEAŞ'a operasyon: 4 kişi gözaltına alındı
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    3 ilde dev operasyon! Bakan Yerlikaya duyurdu, İsmail Süner'in çetesi çökertildi - GündemBakan Yerlikaya duyurdu, İsmail Süner yakalandı21 mülki idare amiri, birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltildi - Gündem21 mülki idare amiri, birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltildiİzmir'de ekipleri harekete geçiren olay! İnsan kemikleri bulundu - Gündemİzmir'de ekipleri harekete geçiren olay! İnsan kemikleri bulunduHatay'da korkutan deprem! AFAD'dan açıklama geldi - GündemHatay'da korkutan deprem! AFAD'dan açıklama geldiKahramanmaraş gece yarısı sallandı! AFAD ilk verileri paylaştı - GündemKahramanmaraş gece yarısı sallandı! AFAD ilk verileri paylaştıBakan Hakan Fidan New York’ta, Filistin zulmunü BM’de anlatacak - GündemFilistin zulmunü BM’de anlatacakErdoğan ISS’deki Gezeravcı'yla konuştu: İlk astronotumuz oldun ama son olmayacaksın - Gündem"İlksin ama son olmayacaksın"Ayasofya’nın ikinci katına giriş tartışması! Yerli ziyaretçi geri çevrildi - GündemAyasofya’nın ikinci katına giriş tartışması! Yerli ziyaretçi geri çevrildiTEM’de feci kaza! Tır dorsesi patladı, 1 itfaiye eri yaralandı - GündemTEM’de Tır dorsesi patladı, 1 itfaiye eri yaralandıDNA örneği kayıp Merve'yle eşleşti! Antalya'da sahile vuran cansız bedenlerden birinin kimliği belli oldu - GündemDNA örneği kayıp Merve'yle eşleşti
    Sonraki Haber Yükleniyor...