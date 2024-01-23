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Ankara'da DEAŞ'a operasyon: 4 kişi gözaltına alındı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen: Ümit Karadağ
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında DEAŞ Silahlı Terör Örgütü'ne mensup 4 kişi eş zamanlı olarak gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında verilen talimatlara istinaden; DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde yer alarak örgütsel faaliyetlerde bulunduklarına dair deliller elde edilen 4 şüphelinin, Ankara ilinde eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.
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Düzenleyen: Ümit Karadağ - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı