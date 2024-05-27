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Ankara'da facia! Paraşütler birbirine dolanıp yere çakıldı: 1 ölü, 2 yaralı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Ankara&#039;da facia! Paraşütler birbirine dolanıp yere çakıldı: 1 ölü, 2 yaralı
Ankara, Ayaş, Paraşüt Kazası, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ankara'da 2 yamaç paraşütü birbirine dolanarak yere çakıldı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ankara'nın Ayaş ilçesinde yer alan yamaç paraşütü uçuş tepesinde Ercan Gündoğdu (40) kontrolündeki paraşütün ipleri, Seda Ersöz (31) hakimiyetindeki paraşütün iplerine dolandı. Kontrolden çıkan paraşütler yaklaşık 20 metre yükseklikten yere çakıldı.

Kaza sonrası çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Gündoğdu’nun cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kullandığı paraşütte bulunan Anıl Berkay Saygılı (24) ile diğer paraşütteki Seda Ersöz’ün yaralandığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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