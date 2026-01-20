Türkiye-Özbekistan heyetleri, Ortak Stratejik Planlama Grubu Toplantısı ve 4+4 mekanizması için bir araya geliyor.

YEŞİM ERASLAN - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın’ın katılımıyla düzenlenecek 4+4 Mekanizması Birinci Toplantısı bugün Ankara’da yapılacak.

Görüşmelerde, ticaret, ekonomi, enerji, ulaştırma, tarım, turizm, sağlık ve kültürel alanlar başta olmak üzere iş birliğinin daha da geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Toplantıda, 2025 yılında 3 milyar dolara yaklaşan ticaret hacminin, her iki ülke Cumhurbaşkanlarının koyduğu ortak hedef doğrultusunda 5 milyar dolara çıkarılmasına yönelik çalışmalar ele alınacak.

Ayrıca Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) başta olmak üzere, çok taraflı platformlarda iş birliğinin güçlendirilmesi masaya yatırılacak. Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridoru’nun tamamen işlevsel hâle getirilmesi de masadaki önemli konulardan biri olacak.

