Ankara'da Türk-Özbek zirvesi: Hedef 5 miyar dolarlık ticaret hacmi
Türkiye-Özbekistan heyetleri, Ortak Stratejik Planlama Grubu Toplantısı ve 4+4 mekanizması için bir araya geliyor.
- 4+4 Mekanizması Birinci Toplantısı bugün Ankara'da Dışişleri, İçişleri, Millî Savunma Bakanları ve MİT Başkanı katılımıyla yapılacak.
- Görüşmelerde ticaret, ekonomi, enerji, ulaştırma ve tarım başta olmak üzere birçok alanda iş birliğinin geliştirilmesi hedefleniyor.
- 2025 hedefi olan 3 milyar dolarlık ticaret hacminin 5 milyar dolara çıkarılması ele alınacak.
- Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) gibi çok taraflı platformlarda iş birliğinin güçlendirilmesi masaya yatırılacak.
- Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridoru'nun tamamen işlevsel hâle getirilmesi de gündem maddeleri arasında yer alıyor.
YEŞİM ERASLAN - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın’ın katılımıyla düzenlenecek 4+4 Mekanizması Birinci Toplantısı bugün Ankara’da yapılacak.
Görüşmelerde, ticaret, ekonomi, enerji, ulaştırma, tarım, turizm, sağlık ve kültürel alanlar başta olmak üzere iş birliğinin daha da geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.
Toplantıda, 2025 yılında 3 milyar dolara yaklaşan ticaret hacminin, her iki ülke Cumhurbaşkanlarının koyduğu ortak hedef doğrultusunda 5 milyar dolara çıkarılmasına yönelik çalışmalar ele alınacak.
Ayrıca Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) başta olmak üzere, çok taraflı platformlarda iş birliğinin güçlendirilmesi masaya yatırılacak. Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridoru’nun tamamen işlevsel hâle getirilmesi de masadaki önemli konulardan biri olacak.