Antalya’da şiddetli rüzgâr ile beraber denizden gelen hortum ve yağış, şehrin birçok ilçesinde ekili alanlara zarar verip su baskınlarına sebep oldu.

Tekneleri de havada çevirip yere vuran hortumun verdiği hasar havadan görüntülendi. Evlerin çatıları uçtu, yollarda sel oluştu. Fırtına sonucu, Manavgat’ta besicilik yapan bir kişi, konteynerin havaya savrulmasıyla yaralandı ve tedavi altına alındı.

Demre, Manavgat, Kumluca, Aksu ilçelerinde tarım arazilerinde de zarar meydana geldi. Binaların balkon cam ve korkuluklarını parçalayan hortumun hasarı kameralara yansıdı. Finike ilçesi Saklısu Mahallesi’nde ise denizde oluşan hortum domates, biber ve kabak yetiştirilen seraları âdeta yerle bir etti.

Öte yandan Muğla’da da meydana gelen fırtına ve aşırı yağışlar ekili alanlarla birlikte seralara hasar verdi.



Haberle İlgili Daha Fazlası