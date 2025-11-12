Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Antalya'da koca dehşeti: Eşini ve iki çocuğunu katletti!

Antalya'da koca dehşeti: Eşini ve iki çocuğunu katletti!

Antalya’da bir polis memuru evinde dehşet saçtı, eşi ve iki çocuğunu tabancayla öldürdü. Olay yerine gelen ekipler, cinayet şüphelisi polisi gözaltına aldı.

Antalya'da bir polis memuru, eşi ve 2 çocuğunu tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, Kepez ilçesi Varsak Demirel Mahallesi 1964 sokaktaki 2 katlı bir evde meydana geldi. Edinilen ilk bilgilere göre, henüz ismi öğrenilemeyen polis memuru, evde eşini ve 2 çocuğunu tabancayla ateş ederek öldürdü. 

İhbarla birlikte olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Adrese gelen ekiplerin olay yerindeki incelemeleri devam ederken, cinayet zanlısı gözaltına alındı.

