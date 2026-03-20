Sağanak yağış ve şiddetli fırtınanın etkili olduğu Antalya'da meydana gelen hortum korkuttu. Cep telefonu kameralarına yansıyan hortum, bir süre sonra karaya ulaşmadan etkisini kaybetti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptığı Antalya’da meydana gelen hortum, yürekleri ağza getirdi.

ŞİDDETLİ HORTUM KAMERADA

Antalya’nın Kumluca ilçesi açıklarında saat 14:30 sıralarında şiddetli rüzgar sonrasında aniden beliren hortum, kısa süre boyunca deniz yüzeyinde etkili oldu. Korkutan hortum, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, hortumun deniz üzerinde dönerek ilerlediği ve zaman zaman şiddetini artırdığı anlar ekrana yansıdı.

Vatandaşların panikle izlediği hortum, bir süre sonra karaya ulaşmadan etkisini kaybederek gözden kayboldu.

METEOROLOJİ UYARMIŞTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün bugünkü hava durumu raporunda hava sıcaklığının batı kesimlerinde mevsim normallerinin 2 ile 4 derece altında, doğu kesimlerinde normalin üzerinde seyredeceği belirtilmişti.

Meteoroloji açıklamasında şöyle denilmişti:

Yurt genelinin çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimleri ile Akdeniz ve Ege'nin iç, İç Anadolu'nun kuzey kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görüleceği, Marmara'nın doğusu ile Düzce, Antalya, Adana ve İskenderun Körfezi çevrelerinde beklenen yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle:

İl Hava Durumu En Yüksek Sıcaklık (°C) Ankara Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, sabah yüksekleri karla karışık yağmur ve kar 10 İstanbul Aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 9 İzmir Sağanak yağışlı 12 Adana Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18 Antalya Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17 Samsun Yağmur ve sağanak yağışlı 13 Trabzon Yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu 11 Erzurum Aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 7 Diyarbakır Aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 13

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 4.Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi de Bodrum-Kaş arasında kalan denizler için fırtına uyarısı yapmıştı. Yapılan uyarıda, 18 Mart’ta etkili olan rüzgarın birkaç gün süreceği belirtilmişti.

