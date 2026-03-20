Antalya’da yürekler ağza geldi! Hortum karaya ulaşmadan etkisini kaybetti
Sağanak yağış ve şiddetli fırtınanın etkili olduğu Antalya'da meydana gelen hortum korkuttu. Cep telefonu kameralarına yansıyan hortum, bir süre sonra karaya ulaşmadan etkisini kaybetti.
- Hortum, Kumluca ilçesi açıklarında saat 14:30 sıralarında deniz yüzeyinde etkili oldu ve cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
- Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava durumu raporunda yurt genelinin çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği, Antalya çevrelerinde ise yer yer kuvvetli yağış beklendiği belirtildi.
- Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, Bodrum-Kaş arasında kalan denizler için de fırtına uyarısı yapmıştı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptığı Antalya’da meydana gelen hortum, yürekleri ağza getirdi.
ŞİDDETLİ HORTUM KAMERADA
Antalya’nın Kumluca ilçesi açıklarında saat 14:30 sıralarında şiddetli rüzgar sonrasında aniden beliren hortum, kısa süre boyunca deniz yüzeyinde etkili oldu. Korkutan hortum, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, hortumun deniz üzerinde dönerek ilerlediği ve zaman zaman şiddetini artırdığı anlar ekrana yansıdı.
Vatandaşların panikle izlediği hortum, bir süre sonra karaya ulaşmadan etkisini kaybederek gözden kayboldu.
METEOROLOJİ UYARMIŞTI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün bugünkü hava durumu raporunda hava sıcaklığının batı kesimlerinde mevsim normallerinin 2 ile 4 derece altında, doğu kesimlerinde normalin üzerinde seyredeceği belirtilmişti.
Meteoroloji açıklamasında şöyle denilmişti:
Yurt genelinin çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimleri ile Akdeniz ve Ege'nin iç, İç Anadolu'nun kuzey kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görüleceği, Marmara'nın doğusu ile Düzce, Antalya, Adana ve İskenderun Körfezi çevrelerinde beklenen yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle:
|İl
|Hava Durumu
|En Yüksek Sıcaklık (°C)
|Ankara
|Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, sabah yüksekleri karla karışık yağmur ve kar
|10
|İstanbul
|Aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
|9
|İzmir
|Sağanak yağışlı
|12
|Adana
|Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|18
|Antalya
|Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|17
|Samsun
|Yağmur ve sağanak yağışlı
|13
|Trabzon
|Yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu
|11
|Erzurum
|Aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
|7
|Diyarbakır
|Aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
|13
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 4.Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi de Bodrum-Kaş arasında kalan denizler için fırtına uyarısı yapmıştı. Yapılan uyarıda, 18 Mart’ta etkili olan rüzgarın birkaç gün süreceği belirtilmişti.