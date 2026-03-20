AKOM, İstanbul’da Ramazan Bayramını da kapsayan bir haftalık sürede aralıklı fırtına ve sağanak yağışın etkili olacağını açıklayarak uyardı. Meteoroloji ise 19 il için sağanak, 9 il için karla karışık yağmur uyarısı yaptı. İşte bayramın ilk gününde beklenen hava durumu…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ramazan Bayramı’nın ilk günü için hava durumu raporunu yayınladı. Rapora göre ülke genelinde çok bulutlu ve aralıklı yağış hakim olacak. 19 il için sağanak, 9 il için ise karla karışık yağmur uyarısı yapıldı.

Meteoroloji ve AKOM’dan ‘bayram’ uyarısı! 1 hafta sürecek

Hava sıcaklıklarının ise yurdun batı kesimlerinde mevsim normallerinin 2 ile 4 derece altında, doğu kesimlerinde normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

METEOROLOJİ UYARDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısında şöyle denildi:

Ülkemiz genelinin çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimleri ile Akdeniz ve Ege'nin iç, İç Anadolu'nun kuzey kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görüleceği, Marmara'nın doğusu ile Düzce, Antalya, Adana ve İskenderun Körfezi çevrelerinde beklenen yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerin yüksekleri ile doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde ise çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunuyor.

Sağanak uyarısı yapılan iller

İl Edirne İstanbul Kırklareli Kocaeli Denizli İzmir Muğla Adana Antalya Hatay Mersin Düzce Zonguldak Samsun Trabzon Malatya Diyarbakır Gaziantep Siirt Şanlıurfa

RÜZGAR

Genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Kar veya karla karışık yağmur uyarısı yapılan iller

İl Afyonkarahisar Ankara Eskişehir Bolu Kastamonu Erzurum Kars Van

AKOM’DAN HAFTALIK UYARI

AKOM tarafından yayınlanan rapora göre ise İstanbul’da Ramazan Bayramını da kapsayan bir haftalık sürede aralıklı fırtına ve sağanak yağışın etkili olacak.

AKOM açıklamasında şöyle denildi:

İstanbul'da Ramazan Bayramını da kapsayan önümüzdeki bir haftalık süre boyunca hava da kapalı bir gökyüzünün hakim olacağı, kuzeyli (Poyraz) yönlerden aralıklarla fırtına şeklinde (30-65 km/s) esmesi beklenen rüzgar ile birlikte aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı öngörülmektedir.

