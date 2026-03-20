Meteoroloji ve AKOM’dan ‘bayram’ uyarısı! 1 hafta sürecek
AKOM, İstanbul’da Ramazan Bayramını da kapsayan bir haftalık sürede aralıklı fırtına ve sağanak yağışın etkili olacağını açıklayarak uyardı. Meteoroloji ise 19 il için sağanak, 9 il için karla karışık yağmur uyarısı yaptı. İşte bayramın ilk gününde beklenen hava durumu…
- Ülke genelinde çok bulutlu ve aralıklı yağışlar görülecek, yağışlar genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olacak.
- Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimleri gibi bazı bölgelerin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.
- Marmara'nın doğusu ile Düzce, Antalya, Adana ve İskenderun Körfezi çevrelerinde beklenen yağışlar yer yer kuvvetli olacak.
- Yurdun batı kesimlerinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında, doğu kesimlerinde ise normallerinin üzerinde seyredecek.
- İç kesimlerin yüksekleri ile doğusunda gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
- İstanbul'da önümüzdeki bir haftalık sürede aralıklı fırtına ve sağanak yağış etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ramazan Bayramı’nın ilk günü için hava durumu raporunu yayınladı. Rapora göre ülke genelinde çok bulutlu ve aralıklı yağış hakim olacak. 19 il için sağanak, 9 il için ise karla karışık yağmur uyarısı yapıldı.
Hava sıcaklıklarının ise yurdun batı kesimlerinde mevsim normallerinin 2 ile 4 derece altında, doğu kesimlerinde normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
METEOROLOJİ UYARDI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısında şöyle denildi:
Ülkemiz genelinin çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimleri ile Akdeniz ve Ege'nin iç, İç Anadolu'nun kuzey kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görüleceği, Marmara'nın doğusu ile Düzce, Antalya, Adana ve İskenderun Körfezi çevrelerinde beklenen yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Öte yandan gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerin yüksekleri ile doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde ise çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunuyor.
Sağanak uyarısı yapılan iller
|Edirne
|İstanbul
|Kırklareli
|Kocaeli
|Denizli
|İzmir
|Muğla
|Adana
|Antalya
|Hatay
|Mersin
|Düzce
|Zonguldak
|Samsun
|Trabzon
|Malatya
|Diyarbakır
|Gaziantep
|Siirt
|Şanlıurfa
RÜZGAR
Genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
Kar veya karla karışık yağmur uyarısı yapılan iller
|Afyonkarahisar
|Ankara
|Eskişehir
|Bolu
|Kastamonu
|Erzurum
|Kars
|Van
AKOM’DAN HAFTALIK UYARI
AKOM tarafından yayınlanan rapora göre ise İstanbul’da Ramazan Bayramını da kapsayan bir haftalık sürede aralıklı fırtına ve sağanak yağışın etkili olacak.
AKOM açıklamasında şöyle denildi:
İstanbul'da Ramazan Bayramını da kapsayan önümüzdeki bir haftalık süre boyunca hava da kapalı bir gökyüzünün hakim olacağı, kuzeyli (Poyraz) yönlerden aralıklarla fırtına şeklinde (30-65 km/s) esmesi beklenen rüzgar ile birlikte aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı öngörülmektedir.