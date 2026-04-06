Antalya’nın Konyaltı ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı teleferik kazasına ilişkin yeni bir gelişme daha yaşandı. Kazaya ilişkin ek bilirkişi raporunda 5 sanığın birinci derecede, 1 sanığın ikinci derecede sorumlu olduğu belirtildi. Raporda 4 sanık yönünden kusur bulunmadığı görüşüne yer verildi. İşte rapora dair detaylar…

Antalya'daki teleferik kazası davası, Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Aralarında Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de bulunduğu 12 sanığın yargılandığı davanın yeni duruşmasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nce hazırlanan ek bilirkişi raporu dosyaya girdi.

5 SANIK BİRİNCİ DERECEDE SORUMLU

Raporda 5 sanığın birinci derecede, 1 sanığın ikinci derecede sorumlu olduğu belirtilirken, 4 sanık yönünden kusur bulunmadığı kanaatine yer verildi.

“KAZA TARİHİNDE GÖREVDE DEĞİL”

Raporda, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz bakımından ise kaza tarihinde resmi görevi bulunmadığı, kaza öncesi süreçteki sorumluluğunun mahkemece değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.

Kocagöz'ün 15 Aralık 2023 ile 10 Ocak 2024 tarihleri arasında 156 kalemden oluşan yapılacak işler listesini hazırlayıp bildirdiği, ancak listenin kullanım kılavuzu ve ilgili standartlar gözetilerek değerlendirilmesini sağlamadığı ya da sağlatmadığı ifade edildi.

İŞ KAZASI" DEĞİL, "KAZA"

Ek bilirkişi raporunun sonuç bölümünde; olay İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında "iş kazası" olarak değil, "kaza" olarak değerlendirildi. Raporda, meydana gelen olayda çalışanın yaralanmadığı ve ölmediği için olayın iş kazası kapsamında değerlendirilmediği belirtildi.

ÇELİŞKİ İDDİASI

Tutuksuz yargılanan sanıklar ise daha önce hazırlanan rapor ile yeni rapor arasında çelişki bulunduğunu öne sürdü.

DURUŞMA ERTELENDİ

Duruşma ileri bir tarihe ertelenirken, Cumhuriyet savcısının, raporun taraflara tebliğ edilmesinin ardından bir sonraki celsede esas hakkındaki mütalaasını sunmasının beklendiği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Sarısu mevkiindeki teleferik tesisinde 12 Nisan 2024'te meydana gelen kazada, parçalanan kabinden düşen bir kişi hayatını kaybetmiş, aynı kabinde bulunan 2'si çocuk 7 kişi yaralanmıştı.

Sistem durduğu için havada asılı kalan 24 kabindeki 174 kişi ise yaklaşık 22,5 saat süren operasyonla tahliye edilmişti.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, aralarında dönemin ANET Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü olan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de bulunduğu 12 sanığın, "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" ile "trafik güvenliğini taksirle tehlikeye sokma" suçlarından 27 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmaları talep edilmişti.

Haberle İlgili Daha Fazlası