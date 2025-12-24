Anayasa Mahkemesi (AYM), usulsüz çakar lamba kullanımında, sürücünün araç sahibi olmaması hâlinde tescil plakasına da aynı miktarda ceza tutanağı düzenleneceğini öngören kuralı iptal etti.

Karara göre, Tokat 2. Sulh Ceza Hâkimliği, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun “Araçlara ait trafik ayırım işaretleri ve diğer işaretler” başlıklı 26. maddesindeki “Sürücü, aynı zamanda araç sahibi değilse, ayrıca tescil plakasına da aynı miktar için ceza tutanağı düzenlenir” hükmünün anayasaya aykırı olduğunu öne sürerek iptalini istedi.

Bu durumun, araç sahibine işlemediği bir fiilden dolayı yaptırım uygulanmasına sebep olabileceğine işaret edilen başvuruda, kuralın “cezanın şahsiliği” ve “hukuk devleti” ilkeleriyle bağdaşmadığı vurgulandı.

Başvuruyu inceleyen Yüksek Mahkeme, ilgili kuralı anayasaya aykırı bularak iptal etti. AYM’nin kararında, ceza sorumluluğunun şahsiliği ilkesinin, bir kimsenin yalnızca kendi kusurlu fiilinden sorumlu tutulabileceğini, başkasının fiilinden dolayı sorumlu tutulamayacağını teminat altına aldığı belirtildi.

