Ardahan'da meydana gelen selde evleri ve tarım arazilerini su bastı

Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 2 Temmuz 2024 11:09 - Güncelleme: 2 Temmuz 2024 11:19 - Güncelleme:

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Ardahan'da etkili olan sağanak yağmur Yalnızçam Hasköy köyündeki derenin taşmasına neden oldu. Meydana gelen sel nedeniyle bazı evleri ve tarım arazilerini su bastı.