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Ardahan'da meydana gelen selde evleri ve tarım arazilerini su bastı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ardahan&#039;da meydana gelen selde evleri ve tarım arazilerini su bastı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ardahan'da etkili olan sağanak yağmur Yalnızçam Hasköy köyündeki derenin taşmasına neden oldu. Meydana gelen sel nedeniyle bazı evleri ve tarım arazilerini su bastı.

Sağanak yağmurun etkili olduğu Ardahan'ın merkezine bağlı Yalnızçam Hasköy köyünde sel meydana geldi. Köyün ortasından geçen dere sağanak yağmur nedeniyle taştı.

Ardahan'da meydana gelen selde evleri ve tarım arazilerini su bastı - 1. Resim

EVLER VE TARIM ARAZİLERİNİ SU BASTI

Sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış, Ardahan'da hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak, merkeze yaklaşık 22 kilometre uzaklıktaki Yalnızçam Hasköy köyünde sele neden oldu.

Ardahan'da meydana gelen selde evleri ve tarım arazilerini su bastı - 2. Resim

Köyün ortasından geçen dere taştı. Taşan dere nedeniyle bazı evler, köy yolu ile bahçe ve tarım arazileri su altında kaldı.

Ardahan'da meydana gelen selde evleri ve tarım arazilerini su bastı - 3. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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