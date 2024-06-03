Asansör boşluğundaki kötü kokunun sebebi kan dondurdu! 3 gündür kayıptı

Denizli’de bulunan bir apartmandaki kötü koku, bina sakinlerini harekete geçirdi. Günlerdir haber alınmayan komşuları kullanılmayan asansör boşluğunda ölü olarak bulundu. Polis ekipleri şüpheli ölümle ilgili geniş çaplı araştırma başlattı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Hacıkaplanlar Mahallesi'nde bir binada yaşanan olay bina sakinlerine kabusu yaşattı. İddiaya göre; apartmanda yaşayan bina sakinleri birkaç gündür duydukları kötü kokunun artmasıyla rahatsız oldu. Kokunun geldiği noktaya yönelen vatandaşlar, kullanılmayan asansör boşluğunda bir kişinin cansız bedeniyle karşılaştı. Şoke den görüntülerin ardından ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ŞÜPHELİ ÖLÜM ÜZERİNE İNCELEME BAŞLATILDI

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonucunda cesedin, apartmanda yaşayan ve kendisinden 3 gündür haber alınamayan Barış Yılmaz’a (43) ait olduğu belirlendi. Yılmaz’ın kullanılmayan ve bir kapısının açık olduğu öğrenilen asansör boşluğunda cansız bedeninin bulunması üzerine ekipler hem olay yerinde hem de Yılmaz’ın dairesinde detaylı incelemelerde bulundu. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan incelemeler sonrasında Yılmaz’ın cansız bedeni asansör boşluğuna dolan suyun tahliyesiyle bulunduğu yerden çıkartıldı. Yılmaz’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılırken, kesin ölüm sebebinin ise otopsinin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.

Öte yandan, ihbarda bulunan apartman sakini İbrahim Kahveri, binanın içerisinde 3 gündür kötü koku geldiğini ve asansör boşluğuna baktıklarında cesedi bulduklarını ifade etti.

Şüpheli bulunan olaya ilişkin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin de katılımıyla geniş çaplı soruşturma başlatıldı.