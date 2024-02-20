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    • Haberler > Gündem > Avukat Feyza Altun hakkında tutuklama talebi

    Avukat Feyza Altun hakkında tutuklama talebi

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Feyza Altun, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Şeriata küfür eden ve dün gözaltına alınan Avukat Feyza Altun, tutuklama istemiyle adliyeye sevk edildi.

    Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar nedeniyle hakkında Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılan Avukat Feyza Altun, dün gözaltına alındı. Altun, emniyetteki işlemlerin ardından Beykoz Adliyesi'ne sevk edildi.

    Savcılık, Altun’u "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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