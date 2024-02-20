Avukat Feyza Altun hakkında tutuklama talebi
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Şeriata küfür eden ve dün gözaltına alınan Avukat Feyza Altun, tutuklama istemiyle adliyeye sevk edildi.
Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar nedeniyle hakkında Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılan Avukat Feyza Altun, dün gözaltına alındı. Altun, emniyetteki işlemlerin ardından Beykoz Adliyesi'ne sevk edildi.
Savcılık, Altun’u "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti.
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı