Bahçede oynarken sahipsiz köpeklerin hedefi oldular! İki kardeşi çevredekiler kurtardı

Muş'ta sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan küçük kardeşini kurtarmaya çalışırken kendisi de aynı köpeğin saldırısına uğrayan çocuk feci şekilde yaralandı.

Başıboş sokak köpeklerine yönelik yapılması planlanan yeni düzenleme Türkiye'nin ana gündem maddelerinden biri olmaya devam ederken, yurdun dört bir yanından da konuya dair yeni haberler gelmeye devam ediyor. Son saldırı ise Muş'ta gerçekleşti.

Muş merkeze 3 kilometre uzaklıktaki Soğucak köyünde 10 yaşındaki Umut Üveys Söylemez ve 6 yaşındaki Mehmet Salih Söylemez, sahipsiz sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. İki kardeş çevredekilerin müdahalesiyle kurtarılırken, olay yerine çağrılan ambulansla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yüzünden, kolundan ve bacağından yaralanan kardeşler, burada yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.

"BUNLARIN TOPLANMASINI, BARINAKLARINA GÖTÜRÜLMESİNİ İSTİYORUZ"

Baba İsmail Söylemez, "Bugün benim çocuklarıma saldırmış, görüyorsunuz halleri de ortadadır. Bugün benim çocuklarıma saldırmış, yarın belki başkasına veya bir dostumun, bir arkadaşımın, bir komşumun çocuğuna saldırmasını istemiyoruz. Bunların önleminin alınmasını istiyoruz. Bunların toplanmasını, başıboş olan köpeklerin hepsinin belediyenin barınaklarına götürülmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"10-15 KÖPEK SÜRÜ HALİNDE DOLAŞIYORLAR"

Anne Ayşe Gül Söylemez ise saldırı sonrası çocuklarını gördüğünde endişelendiğini belirterek, "Sabah saat 8'de çocuklarıma köpekler saldırdı. Biz orada olmasaydık Allah bilir çocuklarım şu an ne durumda olurdu bilemezdim. Ondan dolayı bu başıboş köpeklere bir an önce önlemi alınması lazım" dedi.

"Kendi adıma konuşuyorum, o köpeklerin hepsinin toplanmasını istiyorum" diyen anne Söylemez, şu ifadeleri kullandı:

"Çocuklarımı kış vakti okula falan gönderemiyorum, kendim de korkuyorum gitmeye. 10-15 köpek sürü halinde dolaşıyorlar. Ondan dolayı bir an önce bunun önüne geçilmesini istiyorum. Bugün benim başıma gelen başkasının başına da gelebilir. Belki biz ufak tefek atlatmış olabiliriz ama başkasının çocuğunu sokakta orada burada yakalarsa paramparça edebileceğini biliyoruz. Başıboş hayvanların toplanmasını gerçekten can-ı gönülden istiyorum. Benim başıma gelen başka bir anne babanın başına gelmesin."

"BURNUMU, KOLUMU VE BACAKLARIMI ISIRDILAR"

Köpek saldırısına uğrayan Umut Üveys Söylemez, "Kardeşimle bahçede oyun oynarken, köpek aniden geldi ve kardeşime saldırdı. Ben de onu korumak için gittim, bu kez bana da saldırdılar. Burnumu, kolumu ve bacaklarımı ısırdılar. Çok korktum, bu nedenle köpeklerin toplanmasını istiyoruz. O anda müdahale etmeseydim kardeşime daha çok zarar vereceklerdi. Allah bizi korudu" dedi.