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Bahçeli, klasik cipini garajından çıkarttı! İş insanı Ali Uçak'a hediye etti

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Bahçeli, klasik cipini garajından çıkarttı! İş insanı Ali Uçak&#039;a hediye etti
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, koleksiyonunda bulunan 1978 model cipini iş insanı Ali Uçak'a hediye etti.

Ankara yollarında sürdüğü klasik araçlarla dikkat çeken MHP lideri Devlet Bahçeli’nin garajındaki 1978 model cipini iş insanı Ali Uçak'a hediye etti.

ANAHTARLARI KENDİ ELLERİYLE VERDİ

5 yıl boyunca araca gözü gibi bakan MHP lideri, "çok özel dediği" o otomobili yıllar sonra MHP MYK üyesi iş insanı Ali Uçak'a hediye etti. Ruhsat ve anahtarını da Uçak'a makamında kendi elleriyle verdi.

Bahçeli, klasik cipini garajından çıkarttı! İş insanı Ali Uçak'a hediye etti - 1. Resim

MUTLULUĞU GÖZLERİNDEN OKUNDU

Cip Bahçeli'nin Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker tarafından Ali Uçak'a teslim edildi. Mutluluğu ve heyecanı gözlerinden okunan Uçak, araç teslimi sırasında cipin önünde Çeliker ile birlikte poz verdi.

Bahçeli, klasik cipini garajından çıkarttı! İş insanı Ali Uçak'a hediye etti - 2. Resim

BAHÇELİ DAHA ÖNCE DE OTOMOBİL HEDİYE ETMİŞTİ

Bahçeli, koleksiyonunda yer alan ve en değerli otomobillerden biri olan 06 BJK 006 özel plakalı Mercedes'i DE geçen ocak ayında MHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bülent Karataş'a hediye etmişti.

MHP lideri 2019 yılında da MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'a “Mustang” marka klasik otomobilini hediye etmişti. 

Bahçeli, 2020 yılında ise  "BJK" plakalı otomobilini yerel seçimde Cumhur İttifakı'nın İstanbul Beşiktaş Belediye Başkan adayı olan Avukat Serkan Toper'e hediye etti.

Düzenleyen:  - Gündem
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