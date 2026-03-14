MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı ile ilgili taziye mesajı paylaştı. Bahçeli, "Alimin ölümü alemin ölümü diye tanımlansa da; bu tarih alimimiz eserleriyle, sözleriyle, öğütleriyle ve öngörüleriyle maşeri vicdanda her zaman yaşayacak ve yaşatılacaktır." ifadelerini kullandı.

Sağlık sorunları sebebiyle bir süredir yoğun bakımda tedavi gören 78 yaşındaki Prof. Dr. İlber Ortaylı, dün hayatını kaybetti.

Ortaylı'nın ölümünün ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı.

Bahçeli paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Türk milletinin yetiştirdiği muhterem ve müstesna ilim insanı, kalemiyle ve kelamıyla tarih şuurunun oluşmasında ve olgunlaşmasında muazzam hizmetleri bulunan Prof. Dr. İlber Ortaylı Hocamızı kaybetmenin hüznünü yaşıyoruz.

Merhum Ortaylı, Türk düşünce hayatının mütefekkir ve münevver simalarından birisiydi.

Türk tarihinin derinliklerine nüfuz etmeyi başarmış, aynı zamanda bunu anlaşılabilir dil ve üslup maharetiyle anlatmayı, tanıtmayı ve takdim etmeyi muhtevalı müktesebat hüneriyle ikmal ve ifa etmiş bir değerli şahsiyetti.

Alimin ölümü alemin ölümü diye tanımlansa da; bu tarih alimimiz eserleriyle, sözleriyle, öğütleriyle ve öngörüleriyle maşeri vicdanda her zaman yaşayacak ve yaşatılacaktır.

Merhum Prof. Dr. İlber Ortaylı Hocamıza Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyorum.

Kederli ailesine, Türk akademik hayatına, elbette aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum.

Mekânı cennet, ruhu şâd olsun diyorum."

İlber Ortaylı

ORTAYLI'NIN CENAZE PROGRAMI NETLEŞTİ

İlber Ortaylı için ilk tören 16 Mart 2026 Pazartesi günü saat 11:00'de uzun yıllar emek verdiği Galatasaray Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek. Buradaki anma töreninin ardından cenazesi Fatih Camii'ne götürülecek. Ortaylı, Fatih Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından dualarla Fatih Camii Haziresi'ne defnedilecek.

Haberle İlgili Daha Fazlası