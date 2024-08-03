Bakan Fidan Mısır'a gidiyor! Ateşkes için yeniden devredeyiz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ateşkes konusunda atılması gereken adımlar ve Heniyye suikastının bölgeye etkisini görüşmek üzere yarın Mısır'a gidecek.

İsrail ateşkes ve esir takası için Kahire'ye heyet gönderecek

İsrail ateşkes ve esir takası için Kahire'ye heyet gönderecek

HABER MERKEZİ ANKARA - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yarın Mısır’a gidecek. Kahire’de mevkidaşı Badr Abdelatty ile görüşecek olan Fidan, Hamas Lideri İsmail Heniyye suikastının bölgeye etkisini, sekteye uğrayan ateşkes için atılması gereken adımlar ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi’nin Türkiye ziyaretini görüşecek.

TOPLANTIDA TERCİH ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şubat ayında Mısır’a resmî bir ziyaret gerçekleştirmiş ve iki ülke arasında işbirliği yapılmasına ilişkin ortak bildiri imzalanmıştı. Bildiriye göre, iki ülkenin cumhurbaşkanının, bundan sonraki Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi toplantılarına eş başkanlık etmesi, konseyin iki yılda bir dönüşümlü olarak Türkiye ve Mısır’da toplanması kararı alınmıştı. Konsey toplantısının Ankara’da gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Bakan Hakan Fidan bugün ise Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali ve mevkidaşı Taye Atske Selassie ile görüşmelerde bulunmak için Etiyopya’da olacak.

Fidan’ın ziyaretinde, ikili ilişkiler, Etiyopya ile Somali arasında ile uzlaşı süreci ve bölgesel konular değerlendirilecek.