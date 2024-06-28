Bakan Fidan'ın 'İngiltere' sözü sonrası açığa çıktı! ABD üniforması giyen İngiliz askerleri, Türk sınırında teröristlerle poz verdi

Türkiye'nin, PKK'nın Suriye kolu YPG konusunda sorun yaşadığı ülkeler arasında yer alan İngiltere ile ilgili çarpıcı bir gerçek yeniden gündeme geldi. İngiltere Özel Kuvvetleri'nin (İÖK), İngiliz Parlamentosunun Suriye’ye asker gönderme kararı olmadığı gerekçesiyle bir dönem aktivitelerini gizli yürüttüğü ve bu kapsamda gizliliğin korunması için bazı İngiliz askerlerine 'ABD askeri üniforması' giydirdiği ifade edildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın geçtiğimiz günlerde konuk olduğu bir televizyon programında, terör örgütü PKK’nın Suriye kolu YPG ile ilgili bir soruya verdiği cevapta "2,5 ülke ile sorun yaşıyoruz. ABD, İngiltere, biraz da Fransa" ifadesini kullanması dikkat çekti.

PKK konusunda ABD, Fransa ve Almanya gibi ülkeler sık sık gündeme gelirken; üst düzeyde ve resmi ağızdan İngiltere'nin dile getirilmesi çok sık yaşanan bir durum olarak görülmüyor. Bu nedenle konuyu araştıran Yeni Şafak Yazarı Yahya Bostan, köşe yazısında ilginç bilgilere ulaştığını ifade etti.

Başlığında "Sır açığa çıktı" ifadesini kullanan Bostan, "Neden İngiltere?" sorusunu önce kaynaklarına sorduğunu ancak detaylı bilgiye ulaşmak için araştırmalar yaptığını belirtti.

"19 ÜLKEDE GİZLİ OPERASYON YÜRÜTÜYOR"

"Çok ilginç bilgilere ulaştım" diyen Bostan, şu ifadeleri kullandı:

"İngiliz Özel Kuvvetleri (İÖK) 19 ülkede gizli operasyon yürütüyor. Ukrayna en yoğun faaliyet gösterdikleri ülkelerden biri. Rus ordusu ile çatışıyorlar. Rusya ile mücadeleleri Nijerya başta olmak üzere Afrika ülkelerine uzanıyor. (Bir not: Türkiye’nin Mavi Vatan’daki çıkarlarını korumak için Libya’ya çıkarma yaptığı günlerde, İÖK’nin de orada olduğu, hatta Wagner’i hedef almak için Türkiye ile yakınlaşma arayışına girdikleri bir ara konuşulmuştu.) İÖK Suriye’de de varlık gösteriyor. İç savaşın başlamasıyla, ABD kendisine bağlı “muhalif” grupları eğitmeye başlamış, İngiltere de Ürdün’deki üssünü kullanarak bu eğitimlerin bir parçası olmuştu.

ABD eski Başkanı Donald Trump’ın “Kurucusu Obama’dır” dediği DEAŞ tehdidinin ortaya çıkması, İÖK’nin Suriye’deki operasyonlarını yoğunlaştırmasına yol açtı. 2014 yılı itibariyle İngilizler -tıpkı Amerikalılar gibi- terör örgütü PKK’nın Suriye kolu YPG ile yakın çalışmaya başladı.

“Kobani savunması”nda terör örgütü üyeleriyle yan yanaydılar. Türk sınırına yakın bölgelerde faaliyet gösterdiler. Terör örgütü mensuplarına eğitim verdiler (Bu kişilerden “British-trained Kurdish soldiers” diye bahsediyorlar.) Örgüte istihbarat sağladılar, örtülü operasyonlarla terör faaliyetlerine destek oldular, -ABD ile birlikte- örgütün Suriye’nin kuzeyinde alan kazanmasını teşvik ettiler."

PKK'YA İSTİHBARAT KIBRIS'TAN GİTTİ

Terör örgütüne Kıbrıs’taki İngiliz üslerinden istihbarat sağladıkları açık kaynaklarda yer alıyor. Bu üsler (özellikle Ağrotur) İÖK personelini taşıyan uçaklar için de lojistik merkeziydi. Buradan kalkan uçaklar, Suriye üzerine geldiklerinde radar izlerini kapatıyor ve ortadan kayboluyordu. Varış yerleri Suriye’nin kuzeyindeki ABD üsleriydi.

Burada bir parantez açalım. İngiltere’nin Ortadoğu operasyonları için Kıbrıs’taki üslerini yoğun bir şekilde kullandığı biliniyor. Daha önce Yemen’e hava saldırılarında gündeme gelen bu üslerin, İsrail’e silah sevkiyatında kullanıldığını da ilk olarak bu köşede okumuştunuz (Bu İşi Arap Ülkelerine Yıkacaklar, Kasım 2023). Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklama Güney Kıbrıs’ı bölgesel krizin bir parçası haline getirdi. Nasrallah Lübnan’a olası bir saldırıda -İsrail uçaklarına üslerini kullandırırsa- Güney Kıbrıs’ı hedef alacakları uyarısında bulundu. Parantezi kapatıp devam edelim.

Şurası da ilginçtir. İÖK, İngiliz Parlamentosunun Suriye’ye asker gönderme kararı olmadığı gerekçesiyle bir dönem aktivitelerini gizli yürüttü. Gizliliğin korunması için bazı İngiliz askerlerine ABD askeri üniforması giydirildiği biliniyor. Yani, terör örgütü YPG’nin Suriye’deki kamplarını ziyaret eden ya da teröristlerle birlikte poz veren Amerikalı askerlerin bazısı aslında İÖK mensubuydu."