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Bakan Göktaş talimat verdi! Hakkarili kadınlara 'Karadeniz turu' sözü

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Hakkari programı kapsamında çeşitli ziyaretlerde bulundu. Bakan Göktaş, Hakkarili kadınların 'Karadeniz turu' isteğini kırmayarak yetkililere talimat verdi.

Göktaş, Hakkari programı kapsamında Aile Destek Merkezini (ADEM) ziyaret etti.

Merkezin faaliyetlerine ilişkin bilgi alan Göktaş, kadın kursiyerlerle bir araya geldi. Ahşap atölyesini gezen, buradaki kadınlarla sohbet eden Bakan Göktaş, bir yağlı boya resminin son bölümünü tamamladı. Ardından nakış kursundaki kadınları ziyaret eden Göktaş, kursiyerlerin yaptıkları ürünleri yakından inceledi.

Kursiyer, kendilerine sağlanan imkanlardan dolayı Bakan Göktaş'a teşekkür etti. Kurslarda güzel vakit geçirdiklerini, ADEM'deki kreşlerde çocukları vakit geçirirken kendilerinin de yeni el becerileri geliştirdiklerini aktaran kadınlar, yaptıkları ürünleri satarak kazanç elde ettiklerini söyledi.

KÜLTÜREL GEZİ TALİMATI

Bakan Göktaş, daha sonra pastacılık atölyesindeki kadınlarla buluştu.

Bazı kursiyerlerin, Türkiye'nin diğer şehirlerini, özellikle Karadeniz Bölgesi'ni görmek istediklerini belirtmesi üzerine Bakan Göktaş, kadınlar için kültürel bir gezi düzenlenmesi talimatı verdi.

Bunun üzerine Hakkari Valisi Ali Çelik, kadın kursiyerler için Karadeniz gezisi düzenleyeceklerini belirtti.

Yüksekova'da iki Aile Destek Merkezi bulunduğu belirtilerek, kadınların yoğun ilgi gösterdiği merkezlerden bir tane daha açılmasına yönelik talep üzerine de Bakan Göktaş, yeni bir ADEM açılacağının sözünü verdi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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