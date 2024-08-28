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Bakanlardan Hakkari ziyareti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yüksekova ilçe merkezinde esnafı ziyaret etti.

Esnafla bir süre sohbet eden bakanlar, sorun ve talepleri dinledi. Yanlarına gelen çocuklara oyuncak hediye eden Bakan Güler ve Göktaş, daha sonra ilçeden ayrıldı.

Bakanların ziyaretine Hakkari Valisi Ali Çelik ve Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın da eşlik etti.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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