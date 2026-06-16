Üniversite adaylarının YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) maratonu hafta sonu başlıyor. Üç oturumda tamamlanacak sınav için son kontrollerini yapan adaylar bir yandan da saat ve süre bilgilerini inceliyor. Peki, YKS oturumları (AYT, TYT, YDT) saat kaçta başlayacak?

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, uzun ve yoğun bir hazırlık sürecinin ardından YKS'de son haftaya girildi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenecek, 2 milyon 425 bin 628 adayın başvuru yaptığı 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) 20-21 Haziran'da gerçekleştirilecek.

YKS SAAT VE SÜRE BİLGİLERİ

YKS 2026 üç oturum halinde uygulanacak:

TYT (Temel Yeterlilik Testi): 20 Haziran Cumartesi saat 10.15'te başlayacak ve adaylara 165 dakika süre verilecek.

AYT (Alan Yeterlilik Testleri): 21 Haziran Pazar saat 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek.

YDT (Yabancı Dil Testi): 21 Haziran Pazar saat 15.45'te başlayacak ve adaylar 120 dakika boyunca soruları cevaplayacak.

YKS oturumları (AYT, TYT, YDT) saat kaçta başlayacak? YKS 2026 saatleri ve süresi



YKS'YE KAÇ KİŞİ KATILACAK?

Açıklamada, sınava ilişkin bilgiler veren ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 20 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te yapılacak YKS'nin birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testine (TYT) 2 milyon 425 bin 628 adayın başvurduğunu belirtti.

Ardından 21 Haziran Pazar günü saat 10.15'te yapılacak YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testlerine (AYT) 1 milyon 627 bin 960 adayın katılacağını aktaran Ersoy, aynı gün saat 15.45'te gerçekleşecek üçüncü oturum olan Yabancı Dil Testine (YDT) ise İngilizceden 195 bin 51, Arapçadan 4 bin 178, Almancadan 2 bin 550, Rusçadan 941, Fransızcadan 919 olmak üzere toplam 203 bin 639 adayın katılacağını bildirdi.

Bu yıl 921 bin 248 adayın YKS'ye ilk kez başvurduğuna işaret eden Ersoy, "665 bin 113 aday ikinci kez, 447 bin 67 aday üçüncü kez, 198 bin 904 aday dördüncü kez, 193 bin 296 aday ise beş ve daha fazla kez sınava başvuruda bulunmuş durumda." ifadesini kullandı.

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