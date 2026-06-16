Kültür ve Turizm Bakanlığı, turizm tesisleri için yeni bir karara imza attı. Tesislere genel alanlarda müzik kullanımı için lisans belgesi zorunluluğu getirildi. Belgelerin 31 Aralık 2026'ya kadar tamamlanması gerekiyor. Belgeyi tamamlamayan tesisler hakkında işlem yapılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ’de bir değişiklik yaptı.

YENİ DÜZENLEME RESMİ GAZETE’DE

Turizm tesislerini yakından ilgilendiren değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni düzenlemede turizm tesislerinin genel alanlarında müzik kullanımı için lisans belgesi şartı getirildi.

Turizm tesislerinde yeni dönem! Müzik lisansı belgesi artık zorunlu, son tarih 31 Aralık!

LİSANS BELGESİ ŞARTI

Buna göre tesisler, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında faaliyet gösteren ilgili federasyonlardan müzik lisans belgesinin alındığını gösterir yazıyı, işletme belgesi başvurusuna ekleyecek.

Turizm tesislerinde yeni dönem! Müzik lisansı belgesi artık zorunlu, son tarih 31 Aralık!

SON TARİH 31 ARALIK

Yetkili federasyonlar ve belgenin alınmasına ilişkin hususlar Bakanlık tarafından belirlenecek. Öte yandan işletmelerin müzik lisans belgesini 31 Aralık 2026'ya kadar tamamlamaları gerektiği bildirildi. Belirlenen tarihe kadar belgeyi tamamlamayan tesisler hakkında ise mevzuat çerçevesinde işlem yapılacağı uyarısı yapıldı.

Turizm tesislerinde yeni dönem! Müzik lisansı belgesi artık zorunlu, son tarih 31 Aralık!

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