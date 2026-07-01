Bakan Akın Gürlek, Hakim ve Savcı Yardımcılığı mülakat sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Toplam 1.038 adayın başarılı olduğunu belirten Gürlek, "Türkiye Yüzyılı’nı Adaletin Yüzyılı kılma vizyonumuzla güven veren bir yargı sistemi için çalışmaya devam edeceğiz" diyerek gençleri tebrik etti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, merakla beklenen Hâkim ve Savcı Yardımcılığı sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, yargı teşkilatının insan kaynağını güçlendirmeye ve adalet hizmetlerinin niteliğini artırmaya kararlılıkla devam ettiklerini vurguladı.

Bakan Gürlek duyurdu: Hakim ve Savcı Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı mülakat sonuçları açıklandı!

Bakan Gürlek'in açıklaması şu şekilde:

Yargı teşkilatımızın insan kaynağını güçlendirmeye, adalet hizmetlerimizin niteliğini artırmaya devam ediyoruz. 20-21 Aralık 2025 tarihlerinde ÖSYM tarafından yapılan Hâkim ve Savcı Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavını kazanarak Bakanlığımızca gerçekleştirilen mülakatlara katılan adaylardan;

•⁠ ⁠Adli yargı hâkim ve savcı yardımcılığı mülakatında 850 aday,

•⁠ ⁠Avukat-adli yargı hâkim ve savcı yardımcılığı mülakatında 99 aday,

•⁠ ⁠⁠İdari yargı hâkim yardımcılığı mülakatında 50 aday başarılı olmuştur.

Ayrıca 21-22 Aralık 2024 tarihlerinde yapılan Hâkim ve Savcı Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavına ilişkin soru iptali sonrası mülakata katılan adaylardan;

Bakan Gürlek duyurdu: Hakim ve Savcı Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı mülakat sonuçları açıklandı!

•⁠ ⁠Adli yargı hâkim ve savcı yardımcılığı mülakatında 33 aday,

•⁠ ⁠⁠Avukat-adli yargı hâkim ve savcı yardımcılığı mülakatında 4 aday,

•⁠ ⁠⁠İdari yargı hâkim yardımcılığı mülakatında 2 aday başarılı olmuştur.

Böylece mülakatlarda başarılı olan toplam aday sayısı 1.038 olmuştur. Sonuçlara Personel Genel Müdürlüğümüzün internet sayfasından erişebilirsiniz (https://kisa.link/WhmSY)

Yargı teşkilatımıza katılmaya hak kazanan genç meslektaşlarımızı tebrik ediyor; görevlerinde başarılar diliyorum.

Cumhurbaşkanımız liderliğinde, Türkiye Yüzyılı’nı Adaletin Yüzyılı kılma vizyonumuz doğrultusunda; güçlü, etkin ve güven veren bir yargı sistemi için çalışmaya devam edeceğiz.

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