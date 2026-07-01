Bakan Gürlek duyurdu: Hakim ve Savcı Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı mülakat sonuçları açıklandı!
Bakan Akın Gürlek, Hakim ve Savcı Yardımcılığı mülakat sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Toplam 1.038 adayın başarılı olduğunu belirten Gürlek, "Türkiye Yüzyılı’nı Adaletin Yüzyılı kılma vizyonumuzla güven veren bir yargı sistemi için çalışmaya devam edeceğiz" diyerek gençleri tebrik etti.
- Yargı teşkilatının insan kaynağını güçlendirme ve adalet hizmetlerinin niteliğini artırma kararlılığı vurgulandı.
- 20-21 Aralık 2025 tarihlerinde yapılan sınava ilişkin mülakatlarda toplam 1.038 aday başarılı oldu.
- Bu adaylar arasında adli yargı hâkim ve savcı yardımcılığı, avukat-adli yargı hâkim ve savcı yardımcılığı ile idari yargı hâkim yardımcılığına yerleşenler bulunuyor.
- Ayrıca, 21-22 Aralık 2024 tarihlerinde yapılan sınava ilişkin soru iptali sonrası mülakata katılan ve başarılı olan adaylar da sonuçlara dahil edildi.
- Sonuçlara Personel Genel Müdürlüğü'nün internet sayfasından erişilebileceği belirtildi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, merakla beklenen Hâkim ve Savcı Yardımcılığı sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Bakan Gürlek, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, yargı teşkilatının insan kaynağını güçlendirmeye ve adalet hizmetlerinin niteliğini artırmaya kararlılıkla devam ettiklerini vurguladı.
Bakan Gürlek'in açıklaması şu şekilde:
Yargı teşkilatımızın insan kaynağını güçlendirmeye, adalet hizmetlerimizin niteliğini artırmaya devam ediyoruz. 20-21 Aralık 2025 tarihlerinde ÖSYM tarafından yapılan Hâkim ve Savcı Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavını kazanarak Bakanlığımızca gerçekleştirilen mülakatlara katılan adaylardan;
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• Adli yargı hâkim ve savcı yardımcılığı mülakatında 850 aday,
• Avukat-adli yargı hâkim ve savcı yardımcılığı mülakatında 99 aday,
• İdari yargı hâkim yardımcılığı mülakatında 50 aday başarılı olmuştur.
Ayrıca 21-22 Aralık 2024 tarihlerinde yapılan Hâkim ve Savcı Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavına ilişkin soru iptali sonrası mülakata katılan adaylardan;
• Adli yargı hâkim ve savcı yardımcılığı mülakatında 33 aday,
• Avukat-adli yargı hâkim ve savcı yardımcılığı mülakatında 4 aday,
• İdari yargı hâkim yardımcılığı mülakatında 2 aday başarılı olmuştur.
Böylece mülakatlarda başarılı olan toplam aday sayısı 1.038 olmuştur. Sonuçlara Personel Genel Müdürlüğümüzün internet sayfasından erişebilirsiniz (https://kisa.link/WhmSY)
Yargı teşkilatımıza katılmaya hak kazanan genç meslektaşlarımızı tebrik ediyor; görevlerinde başarılar diliyorum.
Cumhurbaşkanımız liderliğinde, Türkiye Yüzyılı’nı Adaletin Yüzyılı kılma vizyonumuz doğrultusunda; güçlü, etkin ve güven veren bir yargı sistemi için çalışmaya devam edeceğiz.