Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı'nda 7 oyuncuyla yollar ayrıldığı duyuruldu.

Turkcell Kadın Futbol Süper Lig'inde 2025-2026 sezonunu şampiyonu olarak tamamlayan Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı'nda yaprak dökümü yaşandı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni sezon planlaması kapsamında Zoe Van Eynde, Elena Santos, Göknur Güleryüz, Maria Paula Salas, Mariam Diakite, Karyna Alkhovik ve Olga Massombo ile yollarımız ayrılmıştır. Sporcularımıza kulübümüze yaptıkları katkılardan ötürü teşekkür ediyor, kariyerlerinin devamında başarılar diliyoruz." denildi.

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