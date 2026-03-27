Bakan Gürlek, Düzce’de meslektaşlarıyla bir araya gelerek yargı sistemindeki aksaklıkları bizzat sahada masaya yatırdı. Vatandaşın "uzayan davalar" ve "yargı güçlüden yanadır" şeklindeki iki temel eleştirisine dikkat çeken Bakan Gürlek, hakim ve savcılara "Dosyadaki makam ve mevkiye değil, delillere bakarız. Bu konuda siz de ihtimam gösterin" çağrısında bulundu. Gürlek ayrıca, 12. Yargı Paketi ile çalışma şartlarının iyileştirileceğinin de müjdesini verdi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, saha ziyaretleri kapsamında Düzce Adliyesi’nde hakim ve savcılarla buluştu.

Gürlek, adliyelerdeki psikolojiyi ve uygulama sorunlarını bizzat yerinde görmek için bu ziyaretlere büyük önem verdiğini vurguladı.

Adalet Sarayı'nda konuşma yapan Gürlek şunları söyledi:

"Hakimlik ve savcılık yaptım. Daha sonra da Adalet Bakan Yardımcılığı, İstanbul Başsavcılığı ve Adalet Bakanlığı nasip oldu. Öncelikli olarak sizin yaşadığınız problemleri ve sorunları, psikolojinizi çok iyi biliyorum. Adliye ziyaretlerini de önemsiyorum. Hem meslektaşlarımıza moral motivasyon hem de özellikle uygulamadaki sorunları bizzat sahada görüp elimizden ne geliyorsa bunların çözüm aşamasına fayda sağlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Gürlek'ten hakim ve savcılara talimat: Vatandaşın iki büyük şikayeti var

VATANDAŞIN 2 ELEŞTİRİSİ VAR

Bakan Gürlek, vatandaşın adaletle ilgili 2 temel eleştirisinin olduğundan bahsederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Birinci eleştiri; yargılamalar çok uzuyor. Bunu ben de gördüm, siz de biliyorsunuz. Her bir davanın ne kadar sürede bakılacağı hedef süre var. Aslında belli. Bu konuda sizden özellikle dosyanıza ihtimam göstermenizi istiyorum. Her gittiğim yerde de söylüyorum. Hakimden, savcıdan kaynaklanmayan, sistemden kaynaklanan bir sorun varsa da Adalet Bakanlığı olarak teknik ekibimle, heyetle bu sorunları çözmek için geldik."

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gereksiz savaşın faturasını tüm insanlık ödüyor

Gürlek, 12. Yargı Paketi'yle hakim, savcı takviyesi, çalışma şartlarının geliştirilmesi konularında çalışma yapacaklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"HAKİM VE SAVCILAR DELİLLERE BAKAR"

"İkinci problem biliyorsunuz, aslında öyle de değil ama maalesef böyle bir algı var. Yargı her zaman güçlüden yanadır algısı var. Bu yanlış. Bunu siz de biliyorsunuz. Biz de biliyoruz. İstanbul'da görev yaptık, sizler de biliyorsunuz.

Hakim, savcı dosyadaki delillere göre bakar. Dosyanın taraflarının statüleri, makamları, mevkileri önemli değildir. O şahsın güçlü olması ya da önemli pozisyonda olması, maddi durumu önemli değildir. Bu konuda da değerli meslektaşlarım elinizden geldiğince sizlerden de ihtimam göstermenizi istiyoruz."

Haberle İlgili Daha Fazlası