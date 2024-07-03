Bakan Kurum'un ilk adresi belli oldu! Cuma günü sahaya inecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yeni görevinde ilk ziyaretini deprem bölgesine yapacak. Kurum, cuma gününden itibaren Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'ya giderek sahada incelemelerinde bulunacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na Mehmet Özhaseki'nin yerine atanan Murat Kurum, dün görevi devraldı.

Görevi devraldıktan sonra yaptığı ilk açıklamada, "Yeri geldi depremde, selde, heyelanda milletimiz için koşturduk. Geçmişte ne yaptıysak yine aynı şekilde devam edeceğiz. Kendiliğine dahi yıkılan binalar dahil deprem dönüşümünde her türlü gayreti, hiçbir siyaset gözetmeksizin hep birlikte elimizi taşın altına koyarak deprem dönüşümünü başlatmak istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Kurum'un yeni görevinde ilk icraatı belli oldu.

Kurum, görevi devralmasının ardından 'asrın felaketinin' yaşandığı deprem bölgesinin yaralarını sarmak için çalışmalara başladı. Bakanlıkta bakan yardımcıları ve genel müdürler ile bir araya gelerek Deprem Bölgesi Yeniden İnşa Toplantısı gerçekleştiren Bakan Kurum, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Yegane önceliğimiz milletimiz. İlk işimiz de depremzede kardeşlerimizin mutluluğu. Çünkü asrın felaketinde asrın dayanışmasını gösteren aziz milletimize sözümüz var" diye konuştu.

CUMA GÜNÜ DEPREM BÖLGESİNE GİDECEK

Bakanlık ekibiyle, Deprem Bölgesi Yeniden İnşa Toplantısı gerçekleştirdiklerini kaydeden Bakan Kurum, "İnşallah cuma gününden itibaren Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'ya giderek sahada incelemelerde bulunacağız, vatandaşlarımızla bir araya geleceğiz. Depremden etkilenen tüm şehirlerimizde, sokak sokak, hane hane arı gibi çalışacağız" dedi.

Bakan Murat Kurum, açıklamasında, "Allah'ın izni, devletimizin gücü, milletimizin duasıyla dün afet bölgelerinde şehirlerimizi nasıl yeniden ayağa kaldırdıysak aynı anlayışla deprem bölgesini de süratle ihya edeceğiz. Yaralarımızı tamamen sarana kadar, kötü günlerin izlerini silene kadar daima deprem bölgesinde olacağız. Hiçbir vatandaşımız mağdur olmayacak, kardeşlerimiz yeni yuvalarına en kısa sürede kavuşacak" ifadelerini kullandı.