Bakan Tekin duyurdu: Öğretmenlik Meslek Kanun metninde süreç tamam

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Öğretmenlik Meslek Kanunu metninin tamamlandığını açıkladı. Tekin, kanun metninin bundan sonra Meclis komisyonlarına havale edileceğini söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tekin, "Bu kanun metninde şu an süreç tamamlandı. Zannediyorum artık Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde komisyonlara havale edilecek diye bekliyoruz. Bir aksilik olmadan tamamlanır" diye konuştu.

Tekin açıklamasında Heybeliada Ruhban Okulu hakkında ise "Kişisel olarak okulun açık olmasını arzu ederim" dedi.

Liselerde mezuniyet balolarını yasaklamadıklarını belirten Tekin, "5 yıldızlı otel külfeti olmamalı" ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz aylarda Anayasa Mahkemesi, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun bazı maddelerinin iptaline karar vermişti. İptal edilen altı madde içerisinde şunlar yer almıştı:

“Aday öğretmenlerin Adaylık Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucu mesleğe atanması, Aday Öğretmen Yetiştirme Programı'na bahanesiz olarak katılmayanlar ile bu program sonunda Adaylık Değerlendirme Komisyonunca yapılan değerlendirmede başarısız olanların atanamayacağına ilişkin hükümler yer aldı. Öğretmenlerin adaylık sürecinde yetiştirilmelerine esas Aday Öğretmen Yetiştirme Programı ve Adaylık Değerlendirme Komisyonunun oluşumu ile aday öğretmenlik sürecine ilişkin diğer usul ve esasların yönetmelikle düzenlenmesi ile öğretmenlik mesleği kariyer basamaklarında ilerlemeye ilişkin usul ve esasların yönetmelikle düzenlenmesine ilişkin hükümler de iptal edildi.”

Anayasa Mahkemesi ayrıca, “Kanun'un 6. maddesinin 1 numaralı fıkrasının b bendinde yer alan uzman öğretmenlere yönelik "mesleki gelişim alanlarında uzman öğretmenlik için öngörülen asgari çalışmaları tamamlamış olan" ifadesi ile aynı Kanun'un 6. maddesinin 2 numaralı fıkrasında yer alan başöğretmenlere yönelik "ve mesleki gelişim alanlarında başöğretmenlik için öngörülen çalışmaları tamamlayanlar" ibaresinin iptaline karar vermişti.