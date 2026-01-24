Eyüpsultan’daki kreşte çocukların darbedilmesini eleştiren Yusuf Tekin “MEB olarak biz denetleyelim demiştik” diye konuştu.

Kütahya’da konuşan Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı bir kreşte 3 yaşındaki çocuğun yaşadığı taciz ve şiddet skandalıyla ilgili konuştu.

Bakan Tekin “Dönemin İBB Başkanı, ben kreş açıyorum diyor. Bir resmî yazı yazdık, ona dedik ki bunu yapmak istiyorsanız gelin bize, biz bunu yapmak istiyoruz deyin, bizim standartlarımızı sağlayın, biz de size ruhsat verelim gerektiğinde de sizi denetleyelim. CHP mensupları bizi yerden yere vurdu, ‘Erkekseniz gelin kapatın’ diye hukuk devletiyle asla bağdaşmayacak cümleler kurdular televizyon ekranlarında. Son 2 gündür yaşadığımız bir tartışma var, ne kadar haklı olduğumuzu bir kez daha ortaya çıkardı” diye konuştu.

Bakan Yusuf Tekin, mesleki ve teknik eğitime yönelik çalışmalara ilişkin de “Bu başlattığımız sürecin inşallah ülkemizde hem nitelikli eleman yetiştirmek konusunda hem de 28 Şubat’ın verdiği tahribatın ortadan kaldırılması anlamında faydası olacağına inanıyorum” dedi.

