Bakan Yerlikaya açıkladı: Balçova saldırısında yaralanan polislerin durumu iyi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde İzmir Balçova Salih İşgören Polis Merkezi’ne yapılan saldırıda yaralanan polislerimizi ve vatandaşları ziyaret etti.

Bakan Yerlikaya, ziyaretin ardından gerçekleştirdiği basın toplantısında incelemelerin devam ettiğini, yaralı polislerin durumunun ise iyi olduğunu açıkladı.

"ACIMIZ BÜYÜK"

Yerlikaya, saldırıda şehit olan polis memurlarının ailesine başsağlığı diledi ve "Acımız büyük. Şehit polislerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı. Ziyaret sırasında yaralı polislerin ve vatandaşın sağlık durumlarının yakından takip edildiğini belirten Bakan, tüm imkanların seferber edildiğini söyledi.

Açıklamasında toplumsal birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapan Yerlikaya, bu tür olayların yeniden yaşanmaması için, "Çocuklarımızı ekran başından, karanlık odalarından korumak için elimizden geleni yapmalıyız" diyerek ailelere ve topluma önemli bir mesaj verdi.

Bakan Yerlikaya, konuşmasını, bu zorlu süreçte tüm millete sabır ve metanet dileyerek sonlandırdı. Saldırının faillerinin bulunması için çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü ve adaletin tecelli edeceğini de sözlerine ekledi.