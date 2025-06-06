Bakan Yumaklı üstüne basa basa uyardı: Yangın çıkmak için sebep arıyor, ateş yakmayın!

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaşanabilecek orman yangınlarına karşı vatandaşı uyardı. Bakan Yumaklı, "Yangın çıkmak için sebep arıyor, sadece ormanlarda değil dışarıda da ateş yakmayın" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, hava sıcaklıklarının artmasıyla yaşanabilecek orman yangınlarıyla ilgili uyarıda bulunarak, "Hava sıcaklıklarının çok anormal şekilde artmaya başladığı bugünlerde lütfen sadece ormanlık alanlarda değil, dışarıda da ateş yakmayın. Yangın, çıkmak için sebep arıyor." dedi.

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YUMAKLI'DAN "HİÇBİR YERDE ATEŞ YAKMAYIN" UYARISI

Yumaklı, Kastamonu Valiliğince Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen programda vatandaşlarla bayramlaştı.

Burada konuşan Yumaklı, vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutladı. Bakan Yumaklı, Kurban Bayramı'nın havaların sıcak olduğu döneme denk geldiğini anlatarak vatandaşı uyardı. Yumaklı şunları kaydetti:

"Hava sıcaklıklarının çok anormal şekilde artmaya başladığı bugünlerde lütfen sadece ormanlık alanlarda değil, dışarıda da ateş yakmayın. Yangın, çıkmak için sebep arıyor. Bunu söndürmek için verilen o uğraşı zaman zaman hepimizin yüreklerini dağlayan görüntülere sebep oluyor. Sadece bir ağaç yangınından bahsetmiyoruz, orada yaşayan her türlü canlının hayatını kaybetmesinden bahsediyoruz. Özellikle yangına hassas bölgeler başta olmak üzere Türkiye'nin her tarafında mutlaka ormanlık alanlar ya da ormanlık alanlara yakın alanlar başta olmak üzere bütün vatandaşlarımızdan özel hassasiyet istirham ediyorum. Bu sene, orman yangınları açısından ülkemiz için hepimizin gurur duyacağı bir tablo ile sonlanmış olsun."