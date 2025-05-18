Bakanlık resmen duyurdu! 95 ilaç geri ödeme listesine alındı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, 88’i yerli üretim olmak üzere 95 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan yeni düzenlemeleri açıkladı.

IŞIKHAN DUYURDU, İLAÇLARDA YENİ DÜZENLEME

Bakan Işıkhan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Sosyal Güvenlik Kurumumuzun düzenlemesi kapsamında 88’i yerli üretim olmak üzere 95 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim.

GERİ ÖDEME LİSTESİNE ALINAN İLAÇLAR HANGİLERİ?

Bakan Işıkhan, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, geri ödeme listesinde tabii olan ilaçları şu şekilde sıraladı: