Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Balıkçılar Özel’i yalanladı! "Füze testlerini Sinop'ta yapmayın, balıklar ölüyor" demişti

Balıkçılar Özel’i yalanladı! "Füze testlerini Sinop'ta yapmayın, balıklar ölüyor" demişti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Balıkçılar Özel’i yalanladı! &quot;Füze testlerini Sinop&#039;ta yapmayın, balıklar ölüyor&quot; demişti
Sinop, ROKETSAN, Balıkçılık, Özgür Özel, CHP, Balıkçılar, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sinop’ta önceki gün balıkçılık sezonu açılış programına katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, balıkçılığın ve turizmin zarar gördüğünü öne sürerek, ROKETSAN’ın füzelerini test ettiği Sinop Test Merkezinin taşınmasını istemesi büyük tepki çekerken, Sinoplu balıkçılardan da yalanlama geldi.

Berat Temiz / ANKARA - Sinop Su Ürünleri Kooperatifleri Bölge Birliği Başkanı Turhan Öztürk, gazetemize yaptığı açıklamada Özgür Özel’in söylediklerinin büyük bir kısmının doğru olmadığını söyledi. Öztürk şunları söyledi:

 

Özgür Özel, çok büyük bir gaf yaptı. Söylediklerinin yüzde 25’i doğru, yüzde 75’i ise yanlış. Balıkların sesten ya da başka bir sebepten dolayı yuvalarından uzaklaşmasının konuyla hiçbir ilgisi yok. Ancak, aynı konunun başka bir boyutu var; balıkçıların yılın yarısında düzenli şekilde avcılığa çıkamaması. Bu durum, bir planlama ihtiyacını ortaya koyuyor. Özgür Özel, ‘Buradan taşınsın’ dedi ama roket atışları için neden özellikle bu nokta seçildi, bu lokasyonun uygun olup olmadığı konusu, ne onun ne de bizim bilebileceğimiz bir şey değil. Ancak biz de atış saatleriyle ilgili bir düzenlemeye ihtiyaç olduğunu dile getiriyoruz. Sadece saatlerde bir değişiklik yapılsın. Saat ve günlerde, balıkçının daha az mağdur olması için böyle bir düzenleme gerekiyor. Bu konuyu daha önce Vali’mizle de paylaşmıştık. Nitekim bazı özel durumlarda saatlerde ileri çekme gibi uygulamalar olmuştu. Bu sebeple bir düzenlemeye ihtiyaç var.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Gizli telefon görüşmeleri ile CHP yeniden gündemde! Delege savaşları
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Gizli telefon görüşmeleri ile CHP yeniden gündemde! Delege savaşları - GündemGizli telefon görüşmeleri ile CHP yeniden gündemde!Kastamonulu ikizler Tayvan'a gelin gitti! Damatların dansı düğüne damga vurdu - GündemKastamonulu ikizler Tayvan'a gelin gitti!Muğla'da Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras'ın evine molotoflu saldırı! - GündemBelediye başkanının evine molotoflu saldırı!"3 milyon Uygur Türkiye'ye getirilecek" iddiası! DMM'den açıklama geldi  - Gündem"3 milyon Uygur Türkiye'ye getirilecek" iddiasına yalanlamaİstanbul'da 30 yaş üstü öğrencilere ulaşım müjdesi! İBB kararı iptal edildi - Gündem30 yaş üstü öğrencilere ulaşım müjdesi!Akın Gürlek’in evinin önünde 2 motosikletli şüpheli gözaltını alındı! 'Savcı geldi mi' diye sordular - GündemAkın Gürlek’in evinin önünde 2 gözaltı!
Sonraki Haber Yükleniyor...