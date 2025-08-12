Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Balıkesir 6.1'lik depremin ardından beşik gibi! Yüzlerce artçı kaydedildi

Balıkesir 6.1'lik depremin ardından beşik gibi! Yüzlerce artçı kaydedildi

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri

Balıkesir'de pazar akşamı meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından bölge beşik gibi sallanmaya devam ediyor. 1 kişinin can verdiği depremin ardından AFAD tarafından yapılan açıklamaad, 786 artçı sarsıntı kaydedildiği açıklandı.

10 Ağustos akşam saatlerinde Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6.1 şiddetinde deprem meydana geldi. Sarsıntı başta İstanbul olmak üzere Ege ve Marmara'daki birçok kentte hissedildi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Korkutan depremde 16 bina yıkılırken Sındırgı'da enkaz altında kalan 1 kişi de hayatını kaybetti. Yaralıların hastanedeki tedavisi sürerken bölgede art arda yüzlerce sarsıntı meydana geldi.

Balıkesir 6.1'lik depremin ardından beşik gibi! Yüzlerce artçı kaydedildi - 1. Resim

786 ARTÇI MEYDANA GELDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yaşanan 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından 786 artçı sarsıntı meydana geldiğini bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "10 Ağustos'ta Sındırgı'da meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremden sonra, 12 Ağustos saat 09.00 itibarıyla 786 artçı deprem meydana gelmiştir. Büyüklüğü 4'ün üzerinde olan deprem sayısı 17'dir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

