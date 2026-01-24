Türkiye Gazetesi
Balıkesir Sındırgı beşik gibi! Art arda sallandılar, AFAD ilk verileri açıkladı
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde art arda 4.1 ve 4.2 şiddetinde depremler meydana geldi. Deprem fırtınasının yaşandığı kent, dün gece de 5.1'lik depremle sallanmıştı.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde tam anlamıyla bir deprem fırtınası yaşanıyor.
Aylardır sık sık depremlerin yaşandığı Sındırgı ilçesinde dün gece 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı İstanbul dahil birçok ilde hissedilirken, panik yaşanmasına sebep oldu.
GÜNE DEPREMLE BAŞLADILAR
Bugün bir kez daha Sındırgı'da art arda 4.1 ve 4.2 büyüklüğünde sarsıntılar yaşandı. Saat 10.34'te meydana gelen depremin derinliği ise AFAD tarafından 10.73 km olarak açıklandı.
