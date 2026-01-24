Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde art arda 4.1 ve 4.2 şiddetinde depremler meydana geldi. Deprem fırtınasının yaşandığı kent, dün gece de 5.1'lik depremle sallanmıştı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde tam anlamıyla bir deprem fırtınası yaşanıyor.

Aylardır sık sık depremlerin yaşandığı Sındırgı ilçesinde dün gece 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı İstanbul dahil birçok ilde hissedilirken, panik yaşanmasına sebep oldu.

GÜNE DEPREMLE BAŞLADILAR

Bugün bir kez daha Sındırgı'da art arda 4.1 ve 4.2 büyüklüğünde sarsıntılar yaşandı. Saat 10.34'te meydana gelen depremin derinliği ise AFAD tarafından 10.73 km olarak açıklandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası