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Balıkesir'de baba dehşeti! Kızını boğarak öldürdü, cansız bedeni anne buldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Balıkesir Gönen'de 18 yaşındaki Eylem Sevilen, tartıştığı babası tarafından boğularak öldürüldü. Eylem'in cansız bedenini eve daha sonra gelen anne çekyatın içinde buldu.

Balıkesir'in Gönen ilçesi Karşıyaka Mahallesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 44 yaşındaki Murat Sevilen, kızı Eylem Sevilen (18) ile tartıştı. Murat Sevilen, tartışmanın büyümesi üzerine kızını boğarak öldürüp evden kaçtı.

CANSIZ BEDENİ ANNE BULDU

Daha sonra eve gelen anne, açık bırakılan çekyatın içinde kızının cansız bedeniyle karşılaştı ve polis ekiplerine haber verdi. Olaydan saatler sonra ise Murat Sevilen polis ekiplerine teslim oldu.

Balıkesir'de baba dehşeti! Kızını boğarak öldürdü, cansız bedeni anne buldu - 1. Resim

İNCELEME BAŞLATILDI

Eylem Sevilen’in cansız bedeni Gönen Devlet Hastanesi’ne kaldırıldıktan sonra otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Savcılığın olayla ilgili inceleme başlattığı bildirildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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