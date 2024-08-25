Konya'da korkunç olay! Eşine ateş etti, 5 yaşındaki kızını öldürdü

Konya'da eşine tüfekle ateş etmek isteyen Mehmet Ö., o sırada araya giren 5 yaşındaki kızını ve eşini vurdu. Küçük kız hayatını kaybederken annenin hafif yaralandığı öğrenildi. Baba ise gözaltına alındı.

Konya'nın Kulu ilçesi Kemaliye Mahallesinde ikamet eden Mehmet Ö. ile eşi S.Ö. arasında dün akşam saatlerinde bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Mehmet Ö. eline aldığı tüfekle eşini ateş etmek istedi.

Bu sırada araya giren 5 yaşındaki kızları H.Ö. babasının tüfeğinden çıkan saçmalar ile vuruldu. Tüfekten çıkan saçmalardan bazıları ise anne S.Ö.'nün ayağına isabet etti.

ANNE-KIZ HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan 5 yaşındaki kız ve anne yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

ÇOCUK ÖLDÜ, BABA GÖZALTINA ALINDI

5 yaşındaki H.Ö. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Anne S.Ö.'nün ise taburcu olduğu öğrenilirken Mehmet Ö. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.