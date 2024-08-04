Konya'da aynı tarlada ikinci kez obruk oluştu! Çiftçi o anları 'Korkutucu ve ürpertici' diyerek anlattı

Konya’da pancar ekili bir tarlada 40 metre derinliğinde yeni bir obruk meydana geldi. Geçen yıl da aynı tarlada obruk oluştuğu belirtildi. Obruğun oluştuğu ana şahitlik eden Fatih Şık, “Bu işin tecrübesi olmaz ama acı bir şekilde oldu. Gözümün önünde bir obruk oluşumu yaşadık. Alana bakarken toprağın inip suyun havaya nasıl fışkırdığına şahit olduk” ifadelerini kullandı.

Konya’nın Karapınar ilçesine 9 kilometre mesafedeki pancar ekili tarlada 40 metre derinliğinde yeni bir obruk meydana geldi. Geçtiğimiz yıl da aynı tarlada obruk oluşmuştu. Fatih Şık’ın tarlasında oluşan obruk bu defa su ile dolu şekilde meydana geldi.

Obruk görenleri hayrete düşürürken obruğun oluşma anına şahitlik eden Fatih Şık o anları anlattı. Akşam arkadaşları ile yayla evinde otururken büyük bir gürültü duyduğunu söyleyen Fatih Şık, o anları şöyle anlattı:

"KORKUTU"

"Obruğun olduğu gün tarladan beş kere geçmiştim. Bir gün öncesinde su bulanıktı. Bir şeyler olacağını hissettim. Arkadaşlar ziyarete gelmişti. 'Tarladan ses geliyor' dediler. Geçen sene yasadıklarımdan tecrübe sahibi olmuştum. Bu işin tecrübesi olmaz ama acı bir şekilde oldu. Gözümün önünde bir obruk oluşumu yaşadık. Alana bakarken toprağın inip suyun havaya nasıl fışkırdığına şahit olduk. Aşağıya inen su sesi toprak sesi büyük bir gürültü oluşturdu. Sabahı zor ettik. Müthiş bir korku ve endişe yaşadık. Geçen yıl oluşan obruğa 7 metre mesafedeki yeni obruk daha derin ve korkutucu. Su ile dolu. Geçen yıl oluşan obruk ile bu obrukla korkumuz da arttı. Sonumuz ne olur bilmem ama endişemiz gün ve gün büyüyor. Hissimi tarif edemiyorum. Korkumu rızkımız mı bilemiyorum. Obruk olunca bir yere gidemedim. Hayvanlarım burada her şeyim burada. Evimde bile uyuyamadım. Eve 100 metre mesafede. İki obruk oluşum arasında 10 gün var. Çok büyük huzursuzluk var. Çocuğumun rızkı burada. Hayvancılığım burada. Tarlamı ekmesem ne yapacağım. Alışılmaz denen bu duruma insan alışıyor. Topraklardan vazgeçmek zor. Yaşayanlar bilir gerçekten korkutucu ve ürpertici bir durum" dedi.