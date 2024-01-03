Balon balığı yiyen 7 kişi hastanelik oldu! 1 kişinin hayati tehlikesi var

3 Ocak 2024 00:22 - Güncelleme Tarihi: 3 Ocak 2024 00:26

Olay, İskenderun ilçesi Numune Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, denizden balon balığını tutan şahıslar, balığı pişirerek yediler. Kısa bir süre sonra rahatsızlanmaya başlayan 7 şahıs hastaneye kaldırıldı. Şahıslardan 1’inin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

BALON BALIĞI ZARARLARI

Çevre alanında danışmanlık yapan biyolog Dr. Baki Yokeş, Balon balığının 5 türü olduğunu dile getirdi. Yokeş, "Diğer denizlerden gelen bu balıklar daha çok 2000'li yılların başlarında Akdeniz'de görülmeye başlandı ve Akdeniz'de bir anda popülasyon patlaması oldu. Hemen hepsi yaygın şekilde Doğu Akdeniz'de görülüyor." dedi.

Akdeniz'de balon balığını yiyen ve tamamen besini ona bağlı, bilinen bir predator tür bulunmaması nedeniyle balon balığını baskılayacak bir unsur olmadığını kaydetti.

ETİ ZEHİRLİ

Etinin zehirli olmasının yanı sıra balon balığının küçük ölçekli balıkçıları olumsuz etkilediğini anlatan Yokeş, şu bilgileri verdi:

"Balon balığının çok kuvvetli bir çenesi var, oltaları, iğneleri kırıyor, kurşun zokaları koparabiliyor. Tutmak mümkün değil. Aşağıda ne varsa, ağ, olta gibi bunları parçalayabiliyor. Türkiye'deki küçük ölçekli balıkçılık üzerine yapılan bir çalışmaya göre yaklaşık yıllık 2 milyon avrodan fazla bir zararı var küçük balıkçılığa. Balon balıkları bazı yerlerde olta balıkçılığını öldürdü diyebiliriz. Ağları tahrip ediyor, oradan da zarar veriyor. Doğu Akdeniz'in hem ekolojisine hem de ekonomiye büyük zararı oldu."