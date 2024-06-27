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Başakşehir'de kazı sırasında tarihi mezar şüphesi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Başakşehir, Bedaş, Arkeoloji, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Başakşehir'de elektrik çalışması için yapılan kazı sırasında eski ve tarihi olduğu düşünülen mezar bulundu. Olayın ardından çalışmalar durduruldu ve bölgeye gelen uzman ekipler inceleme başlattı.

Başakşehir ilçesinde Arnavutköy - Sultangazi yolu üzerinde Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde kazı çalışması yapan BEDAŞ ekipleri, tarihi olduğu düşünülen bir mezar buldu. Ekipler çalışmalar sırasında mezar taşı ve kemiklere rastladı.

Başakşehir'de kazı sırasında tarihi mezar şüphesi - 1. Resim

Kazı yapan ekipler polis ekiplerine haber verdi. Mezarlığın bulunduğu alan ve çevresi kapatılırken kazı çalışması ise durduruldu. Mezarlığın kaç yıllık olduğu, tarihi bir yapısının olup olmadığı yapılan yapılan incelemelerin ardından ortaya çıkacak.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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