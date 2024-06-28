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Başakşehir'de Mall of İstanbul AVM'de yangın çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Başakşehir'de bulunan Mall of İstanbul AVM'nin açık otoparkında yangın çıktı. Alevler otluk alana sıçradığı yangın panikletti.

İstanbul'da bir AVM'de korkutan yangın... Başakşehir'de bulunan AVM'nin otoparkında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alevler otluk alana da sıçradı. 

AVM OTOPARKINDA KORKUTAN YANGIN

Yangın, saat 20.30 sıralarında Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi'ndeki Mall of İstanbul AVM'nin açık otoparkında çıktı.
 
Edinilen bilgiye göre, açık otoparkta çıkan yangın kısa sürede büyüyerek otluk alana sıçradı. Otopark ve otluk alandaki yangın ağaçlara da sirayet etti.
Başakşehir'de Mall of İstanbul AVM'de yangın çıktı - 1. Resim

İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle TEM otoyolu yan yol bir süre trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

KORKUTAN YANGIN KAMERADA

Paniğe neden olan yangın, vatandaşların cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Yaralı ve can kaybının olmadığı yangınla ilgili inceleme sürüyor.
Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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